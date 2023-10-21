Виявлятиме ворожі БПЛА: українські розробники створили пристрій "Шукач" (фото)

Новий пристрій може виявляти російський безпілотник на відстані понад три кілометри. Він має необхідні додаткові функції світлової та звукової сигналізації, розповів розробник.

В Україні створили пристрій, який виявляє ворожі безпілотні літальні апарати. Він отримав назву "Шукач". Про це повідомив розробник Роман Рубан на своїй сторінці у Facebook.

"Я доробив пристрій по виявленню БПЛА! "Шукач", — сказав Роман Рубан.

З його слів, російський безпілотник можна буде знайти за допомогою антени із кутом виявлення 8 градусів. Зокрема, він зазначив, що це є унікальною властивістю з точним виявленням випромінювання.

Крім цього, пристрій "Шукач" може виявляти свою ціль на відстані понад три кілометри. Він має всі необхідні додаткові функції світлової та звукової сигналізації. Також "Шукач" працює в діапазоні 2,4 гГц з антеною, кріплення якої швидкознімне, його можна змінювати за декілька хвилин з однієї широкої на другу вузьку антену. Натомість антена на 2,4 виробляється вручну та має високе підсилення в районі 15-16 Дб і КСХ 1,2.

Розробник додав, що новий пристрій вже пройшов всі випробування.

Пристрій "Шукач"

Нагадаємо, 9 жовтня співзасновник IT-компанії Falcons Єгор розповів про пеленгатор ETER, який може перехоплювати сигнали російських безпілотників та інші деякі пристрої, які випромінюють радіохвилі. Зокрема, розробники виготовили понад десять таких комплексів, які передадуть підрозділам ЗСУ. Він розповів, що пеленгатор ETER складається з трьох пеленгаторів, радіомодуля, системи зв'язку і системи автономного живлення, установчого комплекту для встановлення антенно-фідерних систем.

У липні стало відомо, що Україна розробила власну систему протиповітряної оборони. Зі слів голови комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва, установка має середню дальність. Крім цього, до системи ППО розробили ракети.