"Міні-Герані розчистять шлях для крилатих ракет": як РФ лякає дронами-"газонокосарками"

Росіяни можуть використовувати нову версію Shahed-136, щоб посилити удари по Україні, але нічого незвичайного в них немає, запевняють експерти.

Під час масованої атаки на Київську область 21 жовтня росіяни застосували невідомий раніше тип дронів-камікадзе. Російське медіа "Воєнна хроніка" пише, що це могли бути зменшені версії іранських безпілотників Shahed — "міні-Герані".

Ключовий доказ — двигун

Днями в мережі з'явилися світлини уламків газового двигуна DLE 60 з безпілотника, який нібито впав у Київській області. Такий можна вільно придбати на китайському онлайн-майданчику Aliexpress приблизно за 18 тис. грн. Він видає вищий звук порівняно з двигунами MD550, встановленими на Shahed-136, і нагадує газонокосарку під час роботи.

Двигун DLE 60 з дрона, що впав під Києвом Фото: Telegram

Як заявив спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат, такі БПЛА оснащують двигунами, купленими в Китаї, а потім начиняють кількома кілограмами вибухівки. Попри простоту конструкції, вони все одно становлять загрозу для українців.

"Італмас" або "Герань-3": що в РФ говорять про нові дрони

"Воєнна хроніка" озвучила дві версії того, що це міг бути за БПЛА. Перша: дрони "Італмас" (Виріб 54) від компанії "Аероскан" — вона входить до групи Zala Aero і випускає дрони-камікадзе "Ланцет". Як писали раніше, такий БПЛА представили в місті Іжевськ в Удмуртській республіці Росії у вересні 2023 року і навіть показали президенту Володимиру Путіну. За зовнішнім виглядом двигун дійсно нагадує DLE 60.

В "Аероскані" запевняють, що це повністю російська розробка, яка продовжує ідею "Гераней" — ударних дронів-камікадзе з двигунами внутрішнього згоряння. У цьому випадку паливо вирішили заливати прямо в крила, щоб збільшити його запас і дальність польоту. Передбачається, що "Італмас" зможе долати понад 200 км і атакувати цілі збільшеною бойовою частиною.

Генеральний конструктор компанії "Аероскан" Олександр Захаров у вересні заявив, що БПЛА "Італмас" майже готовий до постачання, адже його випробування почалися в січні 2023 року. Його головними цілями стануть артилерія і бронетехніка Сил оборони України, які перебувають доволі далеко від лінії фронту і почуваються у відносній безпеці.

Російський дрон "Италмас" нагадує Shahed-136 Фото: Скриншот

У коментарі Forbes американський експерт з російських технологій Семюел Бендетт припустив, що "Італмас" може заповнити нішу між "Ланцетами" і "Шахедами", якщо має заявлену дальність польоту. За даними ЗМІ, росіяни використовують у цих БПЛА процесори Jetson TX2, що випускаються в США, який, ймовірно, допоможе захоплювати цілі за допомогою технології штучного інтелекту.

Згідно з іншою версією "Военной хроники", уламки двигуна належать новій версії баражувального боєприпасу "Герань-3". Конструктивно ці безпілотники, як вважають, можуть повторювати іранські Shahed-131, молодшу версію безпілотника Shahed-136. За даними російського медіа, "Герань-3" можуть мати бойову частину вагою 25 кг, що менше порівняно з Shahed-136, але приблизно таку саму дальність польоту.

Росіяни запевняють, що теплова сигнатура і загальний рівень акустичної та інфрачервоної помітності у "Герані-3" набагато нижчий, ніж у попередників, тому такі дрони можуть атакувати військові об'єкти ЗСУ "без тривалого планування операцій і ретельної підготовки". Передбачається, що ціна виробництва БПЛА втричі нижча, ніж Shahed-136.

"Міні-Герані", пише "Воєнна хроніка", допоможуть посилити змішані авіаудари по військових об'єктах та інфраструктурі в Україні, використовуючи схему "дрон + дрон + крилата ракета". На думку аналітиків, почерговий запуск різних видів БПЛА допоможе окупантам відвернути увагу української системи ППО, щоб розчистити шлях для застосування крилатих ракет "Калібр-НК", "Онікс", "Іскандер" і Х-101.

"Такий підхід дасть змогу грати як зі щільністю завдання ударів, так і з їхньою географією", — пишуть росіяни.

"Герань" може виявитися китайською

Український військовий, експерт із радіотехнологій, зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов (Флеш) у Facebook зазначив, що в російських дронах, які атакували Київську область, немає нічого нового. На його думку, це міг бути китайський комерційний безпілотник Mugin-3.

Робота безпілотника Mugin-3

Сергій Бескрестнов додав: як російські, так і українські інженери експериментують із різними типами ударних БПЛА. Наразі ж вони докладають основних зусиль, щоб знизити рівень шуму та помітність літальних апаратів для систем ППО.

"При цьому питання супутникової навігації для БПЛА та її придушення по всій країні, як і раніше, актуальне", — підсумував експерт.

Варто зазначити, що ввечері 22 жовтня ЗС РФ запустили ударні дрони по Києву, і жителі кількох районів чули звук двигуна, схожий на газонокосарку. Його досить легко відрізнити від гучнішого двигуна Shahed, які вже давно називають "мопедами".

У коментарі Фокусу Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що безпілотники нового типу не становлять великої загрози. Їх у Росії збирають із деталей, куплених на ALiExpress, і, ймовірно, запускають для розвідки, завдання ударів або як фальшиві цілі. Українська ППО може збивати їх так само як і інші безпілотники.