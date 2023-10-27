В інвалідному візку: ШІ показав, який вигляд матиме Путін у 2030 році (фото)

Штучний інтелект зобразив російського диктатора через сім років нещасним і немічним старим.

Штучний інтелект вважає, що 71-річний російський президент Володимир Путін не буде здоровим і щасливим, якщо доживе до 2030 року. Про це повідомляє видання Daily Express US, демонструючи зображення, створені Midjourney.

ШІ зобразив Путіна у 2030 році, як хворого і немічного старого, з втомленим і безрадісним обличчям. На думку видання, яке опублікувало зображення ШІ, російський президент у глибокій старості має "негарний вигляд".

На одному із зображень Путін сидить в інвалідному візку в піджаку з квітковим принтом, що підкреслює сірі мішки під очима.

Зображення ШІ. Путін у 2030 році Фото: MidJourney

На іншій картинці немічний російський диктатор сидить в інвалідному візку в місці, що нагадує туалет. Він одягнений у піжаму, а його обличчя виглядає пожовклим і стомленим.

Зображення ШІ. Путін у 2030 році Фото: MidJourney

Ще одне зображення показує Путіна з ходунками для людей похилого віку в одязі сімдесятих років минулого століття і у відповідній цьому часу обстановці.

Зображення ШІ. Путін у 2030 році Фото: MidJourney

Четверта картинка показує його втомлено дрімаючим на плюшевому дивані під якимись офіційними портретами.

Зображення ШІ. Путін у 2030 році Фото: MidJourney

П'яте зображення, створене штучним інтелектом, показує нинішнього російського президента на лікарняному ліжку в оточенні крапельниць і апаратів життєзабезпечення.

Зображення ШІ. Путін у 2030 році Фото: MidJourney

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що смерть президента РФ Володимира Путіна, коли б вона не підтвердилася, не змінить сучасну Росію. Її жителів з дитинства вчать ненавидіти інших людей, і знадобляться роки, щоб відбулася трансформація російського суспільства.

Також Фокус писав, хто посяде місце Путіна після його смерті. Світові ЗМІ почали масово обговорювати сценарії спадкоємності в Кремлі після того, як анонімний Telegram-канал поширив в інформаційному просторі новину про смерть російського диктатора.