AMD намагається лавірувати між санкціями США і Китаєм: проводить "оптимізацію і реструктаризацію"

За минулий рік у Китаї компанія заробила $5,2 мільярда і зробить усе, щоб утриматися на цьому ринку, але не порушувати санкцій США.

Компанія Advanced Micro Devices (AMD), один із найбільших у світі виробників графічних процесорів і процесорів для ПК, проводить "оптимізацію і реструктуризацію" свого бізнесу в Китаї, але не скорочує сотні робочих місць. Про це повідомляє South China Morning Post.

"Оптимізація" — це термін, який компанії в Китаї часто використовують в офіційних заявах як непрямий спосіб позначення скорочення робочих місць. Технічно звільнення понад 20 співробітників — або понад 10 відсотків від загальної чисельності робочої сили — вимагають втручання з боку органів з питань праці відповідно до китайського законодавства, зазначає видання SCMP.

Заява пролунала після повідомлень у китайських соціальних мережах про те, що американська компанія звільнить кілька сотень співробітників у своїх офісах у Шанхаї, в основному в Radeon Technologies Group, підрозділі, що відповідає за основний бізнес AMD щодо графічних процесорів, пише видання.

І AMD, і її більшому конкуренту Nvidia Corp, яка володіє практично монополією на графічні процесори, що використовуються для навчання систем штучного інтелекту, заборонено продавати свої передові продукти в Китаї відповідно до заборони на експорт, введеної США.

Існуючі правила призвели до зростання ринку продуктів Nvidia та AMD в Китаї, де великі технологічні компанії шукають передові чіпи штучного інтелекту для забезпечення обчислювальної потужності, необхідної для навчання їхніх великих мовних моделей (LLM). Саме LLM лежать в основі різних генеративних додатків штучного інтелекту, таких як чат-боти або ChatGPT від OpenAI.

У AMD є офіси щонайменше у восьми містах материкового Китаю, включно зі столицею країни Пекіном, фінансовим центром Шанхаєм, південним технологічним центром Шеньчжень, а також Ченду, столицею південно-західної провінції Сичуань.

У 2022 році Китай, включно з Гонконгом, приніс компанії AMD виторг в розмірі $5,2 мільярда, що становить 22 відсотки від загального обсягу продажів зовнішнім клієнтам.

Проте генеральний директор AMD Ліза Су бачить великі можливості в Китаї, попри введені США санкції. "Ми віримо, що є можливість розробляти продукти для наших клієнтів у Китаї, які шукають рішення штучного інтелекту, і ми продовжимо працювати в цьому напрямі", — сказала вона під час телеконференції з аналітиками, підкресливши, що фірма буде "повністю дотримуватися правил експортного контролю США".

Раніше Фокус повідомляв, що AMD боротиметься з NVIDIA за штучний інтелект. Компанія AMD оголосила про придбання стартапу в галузі штучного інтелекту Nod.ai.