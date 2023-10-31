"Серйозна загроза": у Росії намагаються захистити БМП від дронів-камікадзе ЗСУ (відео)

Росіяни запевняють, що успішно випробували кілька комплексів РЕБ і вже готуються встановити їх на бойову техніку.

Росія розробляє системи придушення FPV-дронів для захисту бойових машин піхоти і логістичних машин на війні в Україні. Про це 30 жовтня повідомило з посиланням на пресслужбу компанії розробника — холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех".

Розрбник уже протестував системи на бойових машинах піхоти, і наразі розглядається питання про постачання таких систем. Холдинг-впровадник наголосив, що FPV-дрони становлять "серйозну загрозу" для бойових машин піхоти в умовах бойових дій в Україні, тому їм необхідний надійний захист.

"Випробування деяких зразків систем локальної РЕБ проведено з обнадійливими результатами. Наразі тривають роботи з включення таких систем до складу обладнання БМП", — розповіли журналістам виробники.

Зі свого боку український портал "Мілітарний" написав про розробку подібних антидронових систем на цивільному рівні. Зокрема компанія "РусКреп" придбала в Китаї одну з таких систем і навіть уже провела її випробування. Під час тестового застосування техніці вдалося придушити FPV-дрон на відстані 40-45 метрів від цілі. За прикладом придбаної в КНР техніки російські розробники створили схожу антидронову систему. Однак під час випробувань її спіткала невдача: техніка не змогла придушити FPV-дрон, який зміг пролетіти над машиною зі встановленим на ній антидроном, хоча в цей час оператор БПЛА і зазнав певних проблем з керуванням.

Нагадаємо, наприкінці серпня Росія випробувала в Україні систему РЕБ "Тритон". За словами розробників, перші тести пройшли успішно. Систему пропонують ставити не тільки на танки, а й іншу військову техніку.

А в середині березня в Росії випробували комплекс "Серп-ВС5" проти дронів. "Серп-ВС5" є модернізованою версією "Серп-ВС", презентованої торік, але тепер він отримав можливість пригнічувати не тільки цивільні, а й військові дрони, які використовуються для розвідки або атак. Комплекс працює в п'яти частотних діапазонах — від 900 МГц до 5,8 ГГц.