Збита пташка: соцмережа X тепер коштує вдвічі менше, ніж її купив Ілон Маск

За оцінкою ради директорів, вартість акцій компанії впала на 55% порівняно з 2022 роком.

Американський бізнесмен Ілон Маск вважає, що через рік після того, як він купив Twitter (тепер називається Х) за 44 мільярди доларів, соцмережа коштує 19 мільярдів доларів. Про це пише The Verge, посилаючись на внутрішні документи компанії.

Виходячи з інформації видання, у понеділок, 30 жовтня, співробітники X отримали компенсацію у вигляді акцій — негрошової оплати, пропонованої персоналу. Подібна компенсація акціями може включати опціони, акції з обмеженим доступом і акції за результатами. Тобто це такі інвестиційні інструменти, які являють собою право власності на фірму для працівників компанії. У разі зі співробітниками компанії Х загальна сума компенсації становила 19 мільярдів доларів, або по 45 доларів за акцію.

"Ця ціна являє собою 55-відсоткову знижку до початкової ціни купівлі Маска, згідно з документами, в яких зазначено, що "справедлива ринкова вартість однієї акції визначається Радою директорів на підставі низки чинників у такий спосіб, щоб це відповідало застосовуваним податковим правилам", — підкреслює The Verge.

Відтоді, як Маск очолив Twitter, він заявив, що хоче змоделювати план винагород співробітникам на кшталт SpaceX, яка також є приватною компанією, проте дає змогу своєму персоналу регулярно переводити в готівку частину своїх акцій стороннім інвесторам.

"Тип капіталу X, який надається співробітникам, називається паями з обмеженим доступом, або RSU. Ці RSU заробляються протягом чотирьох років з дати їх надання і вимагають, щоб "подія ліквідності", така як IPO або продаж компанії, оподатковувалася як дохід", — пояснюється у внутрішніх документах, які є у видання.

Як зауважила The Verge, досі співробітники X працювали, не знаючи, скільки коштує компанія відтоді, як Маск її купив. Ця інформація про винагороду за акції, нарешті, дає відповідь на це запитання, хоча здається, що оцінка Маска все ще може бути надто щедрою — один з його великих інвесторів компанія Fidelity вважає, що X коштує загалом на 65% менше, ніж коли бізнесмен її купив.

"Усі знали, що Twitter не коштував 44 мільярдів доларів, коли Ілон Маск купив його рік тому. Тепер ми знаємо, скільки, на думку самого Маска, вона коштує сьогодні — 19 мільярдів доларів", — підсумовує видання.

До речі, Ілон Маск, який є голова Х, так досі й не створив офіційної ради директорів.

Нагадаємо, Фокус писав, що в другій половині вересня Ілон Маск зізнався, що хоче зробити X повністю платною. Соцмережа залишається безкоштовною, хоча пропонує додаткові функції за платну підписку. Власник компанії Ілон Маск розповів, що це може змінитися.

Наприкінці липня Ілон Маск офіційно перейменував Twitter. У користувачів одразу виникло питання: як же тепер називати свої дописи в соцмережі. Ілон Маск не зміг не відповісти і просить тепер називати "твіти" не інакше, як "екси".