Швидкий і "невразливий" для ЗС РФ: українські війська застосовують у боях дрони "Шкіпер"

Безпілотник уже використовували в бойових умовах, і він виявився досить ефективним, запевняють розробники.

У Києві інженери компанії SpecAero розробили для військових безпілотник "Шкіпер", що вирізняється простотою і хорошим захистом від засобів радіоелектронної боротьби. Про новий безпілотник йдеться в матеріалі, опублікованому dev.ua у середу, 1 листопада.

Безпілотний комплекс "Шкіпер" складається з наземної станції та двох монокрильних дронів без хвостового оперення. Самі БПЛА вирізняються високою витривалістю і можливостями планування в повітрі. У разі втрати зв'язку з оператором, вони здатні автоматично повертатися на базу, користуючись інерціальною системою навігації — вона базується на технології тріангуляції та може визначати місцезнаходження дрона й об'єктів без використання GPS.

Дрон може перебувати в повітрі близько 2 годин і пролетіти до 80 км. Управління та відеосигнал зберігаються на відстані до 40 км від оператора. Використовуючи авторську платформу F23, комплекс пройшов тестування на витривалість, пролетівши велику відстань і подолавши перешкоди засобів радіоелектронної боротьби.

Юрій Домбровський, засновник і керівник компанії SpecAero, називає безпілотник "Шкіпер" еквівалентом бюджетного автомобіля, здатного виконувати різноманітні завдання і легко відновлюватися після пошкоджень. Команда продовжує вдосконалювати безпілотний комплекс, впроваджуючи нові технології, такі як система захисту аналогового відео. Компанія SpecAero пропонує покупцям комплексу 2-3 денне навчання, щоб зменшити втрати, пов'язані з помилками пілота або незнанням систем управління та навігації.

"Ми ходимо в ручному режимі по різних частотах, тим самим захищаючи його від відкритості, від того, щоб його бачив ворог, і від того, щоб його глушив хтось, хто працює на цій же частоті", — сказав Юрій Добровський про свій дрон.

SpecAero виробила вже 10 комплексів "Шкіпера", з яких 6 уже використовуються у військових діях. Домбровський зазначає, що комплекс довів свою ефективність на фронті під час виконання бойових завдань. Військові дали позитивний зворотний зв'язок про цей безпілотний комплекс, зазначаючи, що їх потрібно багато. SpecAero готує документи для отримання допуску до експлуатації й вже організувала серійне виробництво в невеликих масштабах, випускаючи до 10 комплексів на місяць. Ціна одного безпілотника після виходу на серійне виробництво і замовлення партії від 10 штук, за словами Юрія Домбровського, може коштувати всього $3 тисячі.

SpecAero виробила 10 комплексів "Шкіпера", з яких 6 уже використовуються у військових діях Фото: dev.ua

Нагадаємо, у другій половині вересня ми писали про те, що у Вінниці створили наземний дрон, "невразливий" для мін. Дистанційно керований робот за годину може просканувати територію, площею в 10 тисяч квадратних метрів на присутність там мін. У той час як середня продуктивність людини при розмінуванні — 25 квадратних метрів на день.

А на початку вересня стало відомо про те, що в Україні створили бойовий дрон Hunter Killer 20. За словами розробника, в Україні зараз є тільки 5 безпілотників, здатних долетіти до російської столиці, і Hunter Killer 20 — один із них.