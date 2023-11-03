Україна і 27 країн підписали декларацію про контроль над ШІ: але ось чому критики незадоволені

Серед підписантів немає Росії, а критики звинувачують великі корпорації в маніпулюванні декларацією.

У Великій Британії на AI Safety Summit 28 країн, зокрема й Україна, підписали так звану "Декларацію Блетчлі" про небезпеки, контроль і розвиток штучного інтелекту у світі, але у декларації вже з'явилися критики, які вважають, що цим документом маніпулюватимуть великі корпорації. Про це повідомляє The Next Web.

"Багато ризиків, що виникають через ШІ, за своєю суттю мають міжнародний характер, і тому їх найкраще вирішувати за допомогою міжнародного співробітництва", — йдеться в декларації. У заяві також міститься заклик до міжнародних дій щодо "передового ШІ" (тип штучного інтелекту, який здатний виконувати завдання, що зазвичай вважаються такими, що вимагають людського інтелекту).

Льюїс Лю, генеральний директор стартапу з машинного навчання Eigen Technologies, входить до числа найгучніших критиків. За його словами, на апокаліптичне попередження "надмірно впливають глибоко помилковий аналіз і порядок денний, встановлений великими технологічними компаніями, які прагнуть домінувати в процесі ухвалення політичних рішень".

Заступник міністра цифрової трансформації України Георгій Дубінський на AI Safety Summit Фото: Минцифры

"У спільноті стартапів є реальні побоювання, що це буде форум, на якому великі технологічні компанії візьмуть під свій контроль управління, щоб спробувати регулювати системи штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, встановлювати умови дебатів і тим самим заморозити змагання", — зазначив Льюїс Лю.

Акцент на передовому штучному інтелекті також обурив дослідників. Сандра Вахтер, професорка технологій і регулювання Оксфордського університету, стверджує, що автоматизація робочих місць, дискримінація та вплив на навколишнє середовище є більш нагальними проблемами, зазначає The Next Web.

Україна та інші країни, крім РФ, підписали декларацію Блетьчлі про ШІ Фото: Скриншот

"На жаль, це виходить за рамки цього саміту, і основна увага приділяється "ризику втрати контролю" над ШІ в тому сенсі, що ШІ розвиває "власну волю" і представляє "екзистенціальний" ризик для людства, — сказала вона. — Проте немає жодних наукових доказів того, що ми перебуваємо на такому шляху або що такий шлях взагалі існує. Але це відвертає від реальних і вже існуючих екзистенціальних ризиків".

На думку Марта Беннета, віцепрезидента і головного аналітика бізнес-консалтингової компанії Forrester, ця декларація не матиме жодного реального впливу на регулювання ШІ. Він зазначає, що вже існують різні політики, які містять набагато більше сенсу. Серед них такі, як Закон ЄС про штучний інтелект, Указ Білого дому про штучний інтелект і "Міжнародний кодекс поведінки G7" для штучного інтелекту.

Саміт відбувається в Блетчлі-парку, де за часів Другої світової війни вчені на чолі з Аланом Тьюрингом розшифрували код німецької машини "Енігма" для передачі повідомлень між військами нацистської Німеччини. Сам Тюрінг, людина трагічної долі, вважається автором емпіричного "тесту Тюрінга", розробленого ще 1950 року, що визначає, чи може машина "мислити" і поводитися як людина.

Раніше Фокус розповідав, що Велика Британія створить суперкомп'ютер для ШІ на 5448 чипах Nvidia GH200. Країна хоче наздогнати США і Китай у сфері штучного інтелекту.