"Це додатковий ризик": ЗС РФ б'ють по Україні новими БПЛА "Виріб-53" та "Виріб-54", — ГУР

Росіяни вихваляються "розумною" системой наведення безпілотників, але вірити їм не варто, запевняє представник розвідки Андрій Юсов.

ЗС РФ почали використовувати для ударів по Україні два нових типи безпілотників — "Виріб-53" та "Виріб-54". Зараз українські розвідники вивчають, чи дійсно ці дрони обладнані системою штучного інтелекту і уміють самостійно наводитись на цілі. Про деталі роботи та виробництва військових безпілотників РФ розповів речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у інтерв'ю порталу "РБК-Україна".

"Виріб-54" — це спрощена версія іранського дрона-камікадзе Shahed-136, пояснив розвідник. Дрон випускають на виробничому комплексі, розташованому всередині торгового центру "Італмас" у Іжевську, саме тому й отримав другу назву "Італмас". Андрій Юсов повідомив, що для запуску виробництва росіяни використали торговельні площі.

Юсов наголосив, що на лінії фронту в Україні "Виріб-53" та "Виріб-54" масово не використовуються. Згідно з попередніми даними, вони можуть мати новітні можливості, але питання ще вивчається українськими розвідниками.

"Що стосується їхніх здатностей щодо автоматичного коригування, наведення і розпізнавання цілі — це дискусійне питання", — сказав представник ГУР.

Він підкреслив, що наразі інформацію про нові можливості оновленого "Ланцета", який отримав назву "Виріб-53", розповсюджують російські ЗМІ, тому на неї не можна спиратися. Однак Юсов визнав: удосконалені БПЛА дійсно помітили на лінії фронту і це "завжди додатковий фактор ризику".

Раніше Фокус розповідав про особливості нових БПЛА, які з'явились у ЗС РФ. Про оновлений "Ланцет", тобто "Виріб-53" ("Изделие-53"), представник російської компанії-виробника Zala Aero Олександр Захаров розповів росЗМІ у липні 2023 року. З його слів, БПЛА уміє розпізнавати ствольну артилерію і певні види бронетехніки. Також пристрій уміє визначати цінність цілі: якщо бачить танк та ППО, обере ППО. Перед пуском йому вказують певний район, а далі він самостійно відшукує, куди саме вдарити. Росіяни запевняють, що баражуючий боєприпас здатен наскрізь пробити броню.

Випуск дрона "Виріб-54" ("Изделие-54") анонсували під час російської виставки "Армія-2023". Виробник — компанія "Аероскан", очолювана сином Олександра Захарова — Микитою Захаровим. Вказується, що пристрій може мати більшу дальність, ніж іранський Shahed-136, або мати дальність від 80 до 200 км, повідомляли розробники.

Нагадуємо, у серпні 2023 року міністр цифрового розвитку Михайло Федоров розповів про українську розробку — аналог російського дрона "Ланцет". Зі слів міністра, новітній БПЛА отримав назву "Перун": його вже запустили у виробництво.

Між тим у листопаді з'явилась стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Український генерал наголосив, що потрібно нарощувати масштаби використання безпілотників, щоб отримати перевагу над ЗС РФ.