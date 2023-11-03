Злі гарбузи, черепи та вампіри: з'явилася перша гра, повністю створена ШІ (відео)

"Похмуру" версію популярної колись "Аngry Birds" написали ChatGPT, Midjourney і Dall-E за мінімальної участі з боку людини, яка тільки давала завдання.

Користувач інтернету Джаві Лопес зумів створити гру Angry Pumpkins (за мотивами популярної у 2010-х роках гри Angry Birds), використовуючи лише можливості штучного інтелекту. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х (раніше — Twitter).

У ній все точно так само, як і в класичній грі 2010 року, тільки стріляти гарбузами потрібно по ящиках, дерев'яних дошках, кам'яних стовпах, кістках, черепах і вампірах. Поки що в грі всього один рівень і є редактор, що дає змогу створювати індивідуальні макети.

Однак новизна "Angry Pumpkins" полягає в тому, що її було створено з використанням ChatGPT для написання 600 рядків коду, Midjourney для малювання об'єктів і фону, а Dall-E для створення титульного екрана. Жодного ручного кодування не знадобилося, а для створення придатної гри не знадобилося практично ніяких знань у сфері програмування.

"Зізнатися, я щиро вражений. Чесно кажучи, я ніколи не думав, що таке можливо. Я справді вважаю, що ми живемо в історичний момент, який досі ми бачили лише у фантастичних фільмах", — розповів під час відеотрансляції творець гри про свою розробку.

За словами Джаві Лопеса, найпростішим було створення графіки. Він генерує образи для ШІ вже понад півтора року, і зміг змусити Midjourney видати те, що він хоче. А ось із кодуванням виникли труднощі.

"Хоча гра складається всього з 600 рядків, з яких я не написав жодного, це була найскладніша частина. Щоб змусити ChatGPT-4 створювати працездатний код, знадобилося терпіння і багато-багато ітерацій", — уточнив творець Angry Pumpkins.

Він також уточнив, що навіть помилки в коді не виправляв вручну. Чоловік просто давав підказки ШІ й той через деякий час генерував правильну версію самостійно.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ми писали про те, що вчені навчили нейромережу думати "по-людськи". Нейронні мережі можуть навчатися "систематичної композиційності", ключової особливості людського мислення. Експеримент показав, що навчена модель із метанавчанням за композиційним принципом здатна досягати кращих результатів, ніж люди та інші моделі.

А у квітні в РФ випустили гру про те, як не стати мобілізованим. Квест-гра отримала високі оцінки від українських користувачів. Вони називають її "найкращим хорором" сучасності для РФ.