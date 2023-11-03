Мінцифри дала можливість українцям безкоштовно вивчати англійську: як це зробити

Така ініціатива профільного міністерства — це перший етап реалізації програми Future Perfect, створеної для популяризації мови, яку в Україні хочуть зробити міжнародною.

Українці отримали безоплатний доступ до додатка для вивчення англійської мови. Повідомлення про це з'явилося в офіційному Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Безкоштовний додаток для вивчення англійської — це перший етап реалізації програми Future Perfect, створеної для популяризації мови, яку в Україні хочуть зробити міжнародною. Вона фінансується за кошти USAID, UK Aid, Фонду Східна Європа та Mastercard.

Для вивчення слів у додатку доступно 10 мов. Серед них — англійська, іспанська, арабська, китайська, корейська, українська та інші. Під час реєстрації користувач може налаштувати програму під власний запит.

Місячна преміум-підписка на додаток Promova коштує майже $60. Тепер українці мають безкоштовний преміум-доступ до всіх мовних курсів на платформі на 3 роки.

Нагадаємо, наприкінці червня ми писали про те, що держава оплатить українцям курси англійської мови. У планах уряду включити англійську мову в обов'язкову програму освіти на всіх рівнях, починаючи з дитячих садків і закінчуючи університетами.

А президент Володимир Зеленський 28 червня подав до Верховної Ради законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні. Документ передбачає, що англійська стає мовою міжнародного спілкування в Україні.