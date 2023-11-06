Кнопки розміром із голову: Alienware створила найбільші у світі клавіатуру та мишу (відео)

Гігантські гаджети працюють так само добре, як і звичайні, ось тільки для гри в DOTA 2 потрібно щонайменше п'ять осіб.

Компанія Alienware взяла два своїх периферійних пристрої — механічну клавіатуру Alienware AW420K та ігрову мишу AW720M — і з точністю до дрібниць відтворила їх у 14 разів більшими за початковий розмір. Про це повідомляє Gadget Tendency.

Під час створення копії у співвідношенні 14:1 команді довелося використати ПВХ-трубки, гумки і навіть металеві шматочки з кінця рулетки, щоб точно відтворити відчуття і клацання механічних перемикачів. Вони зробили це для кожної з 84 клавіш. У результаті вийшла найбільша у світі механічна клавіатура довжиною понад 5 метрів. 3D-друк зайняв три дні, а кожен механічний перемикач довелося виготовляти на замовлення. Вага однієї лише клавіші пробілу сягає 10 кг.

Розробники запропонували п'ятьом членам команди світового класу Team Liquid з DOTA зіграти в гру, використовуючи збільшені копії комп'ютерних девайсів

Величезна комп'ютерна миша теж вийшла цілком функціональною. Її оснастили гігантськими механічними кнопками і колесом прокрутки.

Але на цьому розробники незвичайної клавіатури і миші не зупинилися. Вони запропонували п'яти членам команди світового класу Team Liquid з DOTA зіграти в гру, використовуючи збільшені копії комп'ютерних девайсів. З огляду на те, що тільки для управління однією лише мишею знадобилося п'ять осіб, випробування виявилося непростим.

До речі, журналісти медіа спробували скористатися величезною клавіатурою для роботи з текстом. У результаті вдалося надрукувати 14 слів за хвилину з точністю 88%, та й то не з першого разу.

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року хлопець зібрав гігантську клавіатуру, витративши $14 тисяч. Девайс повністю функціонує, але для повноцінної роботи з ним потрібні дві людини.

А на початку грудня 2021 року блогер купив клавіатуру і трекбол від системи запуску ядерних ракет. Клавіатура і трекбол були частиною консолі, використовуваної для запуску ракет Minuteman III ВПС США в 1980-х роках. Систему було створено в межах програми зі швидкого виконання і бойового наведення (REACT).