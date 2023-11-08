Запустити бізнес за 20 хвилин: у "Дії" з'явиться нова послуга, хто зможе скористатися
Через сервіс "е-Підприємець" українці зможуть виконати всі необхідні процедури онлайн — від реєстрації ФОП до відкриття банківського рахунку.
Кабінет міністрів України підтримав запуск проєкту "е-Підприємець", який об'єднає 12 послуг для бізнесу в одну комплексну форму на порталі "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в середу, 8 листопада.
За його словами, спочатку "е-Підприємець" запустять для кількох видів діяльності, зокрема:
- салонів краси;
- кафе;
- точок продажу.
"Крім відкриття бізнесу, у кілька кліків зможете отримати інші необхідні для масштабування сервіси. Наприклад, ви щойно відкрили кав'ярню. Отримуйте необхідні дозволи та подавайте декларацію на порталі "Дія". Жодних ксерокопій, паперів і витрачання часу на поїздки в держоргани", — пояснив Федоров.
Він додав, що послугою зможуть скористатися не тільки новостворені фізичні особи-підприємці, а й діючі бізнеси, щоб відкрити новий кіоск або студію манікюру.
У Telegram-каналі сервісу державних послуг "Дія" уточнюють, що з новим проєктом запустити власний бізнес можна буде за 20 хвилин. Для цього необхідно буде виконати всього кілька простих кроків:
- відкрити портал "Дія";
- заповнити заяву, на яку піде не більше 20 хвилин;
- надіслати заявку через сервіс.
"В одній послузі буде зібрано все, що потрібно для запуску, — від реєстрації ФОП до відкриття банківського рахунку. І це ще не все. Скористатися послугою "е-Підприємець" можна буде на будь-якому етапі запуску або розвитку бізнесу. Можна вибрати кілька сервісів, наприклад, чинні ФОПи можуть розширити свій бізнес", — йдеться в повідомленні сервісу держпослуг.
Зазначимо, що комплексну послугу "е-Підприємець" розроблять у рамках проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Академією електронного урядування Естонії.
Нагадаємо, 3 листопада ми писали про те, що в "Дії" запустили нову важливу послугу. У застосунку тепер можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення.
А в другій половині жовтня стало відомо, що в Україні запустять "еБронювання" через "Дію". Керівники підприємств зможуть перевірити, кого зі співробітників можна забронювати, в режимі онлайн. Дані будуть підтягуватися з реєстрів Міноборони, Генштабу ЗСУ та держорганів.