Визнав навіть Залужний: чому дрони "Ланцет" стали такими небезпечними для України (відео)

У ЗСУ досі немає ефективного засобу проти "Ланцетів", а росіяни продовжують їх удосконалювати.

Російські війська завдають Україні великої шкоди, використовуючи свої ударні безпілотники "Ланцет". Видання The Kyiv Independent з'ясувало, чому ці дрони такі ефективні і як вони можуть стати ще більш небезпечними у майбутньому.

У проукраїнському сегменті інтернету часто з'являються кадри знищення російської техніки і живої сили, які підіймають дух самим українцям та їхнім прихильникам по всьому світу. У російських ЗМІ відбувається те ж саме, і велика частка уражень — заслуга саме ударних дронів "Ланцет" виробництва ZALA Aero Group, дочірньої компанії концерну "Калашников".

Що з себе представляють "Ланцети"

Це баражувальні боєприпаси з двома Х-подібними крилами з вбудованою системою наведення і вибухівкою. Спочатку розробники представили дві версії: "Ланцет-1" з бойовою частиною вагою 1 кг і "Ланцет-3" з боєголовкою вагою 3 кг. Такої кількості вибухівки достатньо, щоб вивести з ладу майже будь-яку військову техніку в разі точного попадання.

Російський дрон-камікадзе "Ланцет-3" Фото: Скриншот

ЗС РФ почали масово застосовувати "Ланцети" наприкінці 2022 року, атакуючи цілі за десятки кілометрів від лінії фронту. OSINT-аналітики зафіксували ураження понад сотні одиниць техніки та обладнання, включно з танками Leopard, західними гаубицями, пусковими установками та багато іншого. "Ланцетам" також приписують ураження українських літаків МіГ-29 і Су-25 на авіабазі "Довгинцеве" біля Кривого Рогу — лінія фронту тоді була приблизно за 50 км.

Принцип роботи "Ланцетів" здається простим, але це враження оманливе. Спочатку російські дрони-розвідники великої дальності, такі як "Орлан-10", Zala і SuparCam, помічають цілі з великої висоти і передають їхні координати ударним підрозділам. Росіяни запускають по них "Ланцет" за допомогою спеціальної катапульти, після чого цей БПЛА виглядає потрібний об'єкт за допомогою камери, а потім наводиться і пікірує вниз зі швидкістю до 300 км/год.

В Україні бояться "Ланцетів", і не дарма

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у журналі The Economist есе, в якому виділив БПЛА "Ланцет" як значну загрозу. За його словами, ЗС РФ почали активно застосовувати такі дрони для контрбатарейної боротьби, і протистояти їм на війні досить складно.

Російські військові застосовують дрони "Ланцет" в Україні Фото: Скриншот

"У росіян є конкретна модель, що задовольняє безліч вимог у бою, і це відносно боєздатна система, яка постійно вдосконалюється. Саме тому українці публічно заявляють про її небезпеку", — прокоментував у розмові з Kyiv Independent американський експерт із робототехніки та БПЛА Семюел Бендетт.

"Ланцет" зайняв порожню нішу в російському озброєнні для високоточних ударів середньої дальності і контрбатарейної боротьби. Це допомогло РФ компенсувати брак далекобійних артилерійських систем, таких як HIMARS, вважають аналітики.

"Навіть коли наша техніка захована в кущах, "Ланцет" здалеку бачить силует і просто пікірує на нього, наче сокіл", — поділився ЗМІ Олександр "Голлівуд", боєць сил ППО 47-ї механізованої бригади ЗСУ.

Як українці борються з "Ланцетами"

Через невеликі розміри і низьку теплову помітність "Ланцети" дуже складно виявити традиційними радарами ППО, а застосовувати дорогі керовані зенітні ракети непрактично через дешевизну таких дронів. Поки що у військ України поки що немає ефективного засобу боротьби з "Ланцетами", тому бійці застосовують одночасно кілька контрзаходів для захисту важливих об'єктів.

Часто БПЛА доводиться збивати польовим розрахункам ППО, укомплектованим зенітними гарматами ЗУ-23 часів СРСР. Хоча українські підрозділи, укомплектовані цією системою, час від часу повідомляють про успішні влучання в "Ланцет", такі випадки досить рідкісні. Безпілотник можна збити і стрілецькою зброєю — але це вже чиста випадковість.

Більш надійний варіант — засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зазвичай великі серійні БПЛА створюють більш стійкими до "глушилок", ніж комерційні квадрокоптери, але Україна і Росія розробляють дедалі потужніші системи протидії.

Поки їх немає на фронті, українські артилеристи натягують навколо своїх гармат звичайні металеві сітки. Вони виявилися напрочуд хорошим засобом проти "Ланцетів", адже дрони часто застряють у них без детонації, а навіть якщо вибухають, то завдають менше шкоди, ніж за прямого влучання.

Покращення дронів "Ланцет"

Помітивши успіхи "Ланцетів", Росія намагається вдосконалити їх. У липні росіяни представили нову версію з робочою назвою "Изделие-53", яка, за їхніми словами, може працювати автономно і діяти в режимі рою, що об'єднує десятки літальних апаратів.

Комп'ютерна модель "Вироби-53" — нової версії "Ланцет" Фото: Скриншот

У ZALA Aero стверджують, що автономні дрони будуть пов'язані один з одним через "нейронні мережі", щоб самостійно визначати ворожі об'єкти, визначати пріоритети і вражати кілька цілей, пригнічуючи місцеву протиповітряну оборону. Аналітики вважають, що застосування скоординованих груп БПЛА стане логічним кроком у розвитку цих технологій і становить серйозну загрозу для України, адже захиститися від атак буде ще складніше, незалежно від того, чи будуть вони автономними, чи під управлінням людини.

В інтерв'ю РБК-Україна 3 листопада офіційний представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що оновлену версію "Ланцета" вже помітили на полі бою, хоча масово їх поки не застосовують. Безпілотники могли отримати нові можливості, і розвідники з'ясовують, які саме.