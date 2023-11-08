"Жорстокий удар": український військовий розкрив, якої шкоди завдали атаки дронів у Москві

За приблизними підрахунками, українська армія витратила на запуски БПЛА близько $5 млн, тоді як Росія втратила набагато більше.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну вже близько ста безпілотних літальних апаратів долетіли до Москви і завдали значної шкоди росіянам, яка, на перший погляд може бути неочевидною. Про це написав український військовослужбовець і засновник компанії A.Drones Юрій Касьянов на своїй сторінці у Facebook у середу, 8 листопада.

За словами військового, якщо припустити, що запуск одного далекобійного дрона з України коштував близько $50 тисяч, то сумарно Збройні сили використали $5 млн для атаки цілей у російській столиці. І це в той час, коли за завдану дронами шкоду російська сторона заплатила в кілька разів дорожче.

Військовослужбовець зазначив, що російські держструктури з початку війни витратили 666,7 млн рублів на захист Москви від атак безпілотників. У доларах ця сума еквівалентна $7,2 млн.

"І це тільки відомчий РЕБ, радіолокатори, які купують собі підприємства. Без урахування витрат російського МО, Росгаврдії, ФСБ на "Панцирі", С-300 тощо. Без урахування збитку, який завдали удари українських БПЛА", — написав Касьянов.

Він додав, що оцінювати збитки, яких зазнала країна-агресор, потрібно не лише за прямими втратами — такими, як пошкоджене під час вибухів скління будівель. Не слід забувати також про економічні втрати, яких зазнали аеропорти під час закриття, та про збитки авіакомпаній під час зупинки повітряного руху. Крім того, вразити може і вартість зенітних ракет, які російські сили ППО використовували для того, щоб збити українські дрони. Також, на думку Касьянова, потрібно враховувати і "жорстокий удар" по престижу РФ, який українці завдали своїми ударами.

Нагадаємо, у підмосковному селі Морозово Раменського району в п'ятницю, 1 вересня, сили протиповітряної оборони Росії знищили дрон, схожий на український безпілотний літальний апарат "Бобер". Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО збила безпілотник на підльоті до столиці, проте незабаром очевидці показали кадри загоряння.

А в серпні творець розкрив характеристики БПЛА "Київська Русь", який долетів до Москви і завдав удару. За його словами, безпілотник призначений для доставки цільового спорядження і вантажів. Він складається з власне літального апарату і платформи управління. Стартує безпілотник катапультою з підготовленої злітної смуги.