"Перевершив очікування": підводний безпілотник для військових Speartooth пройшов випробування

Восьмиметровий апарат на літій-іонній батареї може плавати на глибині до 2 км і на відстані 2000 км від оператора.

В Австралії провели успішні випробування великого безпілотного підводного апарата Speartooth, створеного для військово-морського флоту країни, під час навчань Autonomous Warrior 2023. Подробиці технічний директор компанії-розробника C2 Robotics Том Лавард розповів Australian Defence Magazine.

Speartooth — це безпілотний підводний човен довжиною 8 м і товщиною 1 м, який може працювати на глибині 2000 м і на відстані 2000 км, використовуючи літій-іонні батареї. Завдяки відсіку для корисного навантаження завдовжки 2,7 м у середині платформи між носовою і хвостовою секціями, австралійські військові можуть розмістити в ньому практично будь-яку доступну систему.

За словами Тома Лаварда, під час випробувань Autonomous Warrior 2023, які тривали два тижні і завершилися 3 жовтня, Speartooth другого покоління показав низку хороших результатів для Королівського військово-морського флоту Австралії і "мінімальний необхідний потенціал" для подальшого застосування.

Підводний безпілотник Speartooth Фото: Naval News

"Результати випробувань Speartooth другого покоління перевершили очікування щодо дальності та автономності. Це означає, що Speartooth може досягати оперативно важливих районів далеко від наших берегів, не будучи прив'язаним до базового корабля, що відкриває нові операційні концепції", — цитує видання Naval News директора зі стратегії C2 Robotics Маркуса Геллієра.

Інженери разом із військовими перевірили нову систему транспортування та запуску. Вона дає змогу перевозити до двох Speartooth у 6-метровому контейнері TEU. За потреби лише двоє людей можуть спустити апарати з берега на воду, використовуючи систему рейок і візків.

Система запуску морського безпілотника Speartooth Фото: Naval News

Як пише Naval News, посилаючись на прес-реліз C2 Robotics, дуже велика дальність дії Speartooth звільняє його від традиційних обмежень невеликих безпілотних систем. Крім того, один оператор може віддавати команди багатьом апаратам.

Крім того, нещодавно C2 Robotics розробила технологію, що дає змогу додати другу секцію для корисного навантаження. Це дасть змогу створити розширену версію безпілотника, яка зможе вмістити два різних корисних навантаження, одне велике, одну і додаткову батарею. Остання опція дасть змогу збільшити дальність роботи дрона до кількох тисяч кілометрів.

"Зазвичай люди розглядають це як тактичний актив, але поєднання масштабу, дальності та можливості розгортання робить його набагато більш стратегічним активом. Досить високопоставлені люди, яких я зустрічав у ВМФ, згодні з цією точкою зору", — прокоментував Том Лавард.

Він додав, що тепер C2 Robotics практично готова до виробництва Speartooth. Компанія вже знайшла партнерів, які можуть збирати апарати у великих масштабах. Поки ж інженери готуються до наступного етапу випробувань у воді, продовжуючи експериментувати з можливостями нової техніки.

"Якщо австралійський уряд вирішить придбати Speartooth, я не сумніваюся, що ми зможемо запустити його у виробництво і ввести в експлуатацію протягом кількох місяців", — запевнив Том Лавард.

У жовтні в Туреччині БПЛА і надводний дрон разом знищили ціль вперше в історії. Під час випробувань вісім морських апаратів Albatros-S від компанії ASELSAN атакували корабель-мішень, виявлений Bayraktar TB2.