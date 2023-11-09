"Це указ президента": хакери "заморозили" гроші на рахунках росіян у трьох банках

Банки стверджували, що таке рішення базується на указі президента Росії. Однак номери указу, зазначені в повідомленнях, не знайшли підтвердження на порталі правової інформації.

Хакери зламали веб-сайти трьох великих російських банків — "Фора-банк", "БЖФ" і "Всеросійський банк розвитку регіонів" — і розмістили повідомлення про заморожування тих вкладів і рахунків фізичних осіб, на яких зберігалося понад 1,4 млн рублів. Про це повідомило медіа The Moscow Times у четвер, 9 листопада.

На сайтах усіх трьох банків хакери послалися на указ президента Росії від 2 листопада 2023 року. Документ нібито зобов'язує банки перевести гроші фізичних осіб в облігації федеральної позики. Водночас у повідомленнях вказували різні номери указу — від 819 до 823. Однак на державному порталі правової інформації, як вказує ЗМІ, таких указів немає.

Пізніше зламані повідомлення було видалено з сайтів банків, а самі організації заявили, що інформація про зупинення виплат є недійсною і не має юридичної сили.

У "БЖФ-банку" заявили, що сайт організації став об'єктом несанкціонованого доступу і злому. Інформацію про зупинення виплат за вкладами і рахунками в банку офіційно спростували. У "Фора-банку" повідомили, що інформація на сайті не відповідає дійсності, і банк працює в штатному режимі, обслуговує клієнтів без перебоїв, а вклади приймає і видає згідно з умовами.

Нагадаємо, у жовтні українським хакерам вдалося зламати базу даних російського банку й оприлюднити дані приблизно 30 мільйонів його клієнтів. Пранкери навіть особисто додзвонилися до власника банку Михайла Фрідмана, щоб повідомити йому "благу звістку" про злам. А заодно — запитати, чи не хоче він виступити проти війни в Україні.

А в березні 2022 року хакери Anonymous зламали Центробанк РФ і "злили" дані в Мережу. Хактивісти у твіті розмістили кілька посилань, перейшовши за якими можна знайти папки з розсортованими даними й завантажити їх у вигляді архіву ZIP.