ВМС США випробовують підводні безпілотники: які військові операції з ними планують

Управління підводними силами ВМС США планує розгорнути систему 2024 року і прагне до того, щоб кожен підводний човен флоту став носієм для безпілотних підводних апаратів.

Військово-морські сили США перебувають у процесі експериментування із запуском і підйомом середніх безпілотних підводних апаратів (UUV) із підводних човнів. Про це повідомляє Defense News.

Виконавчий офіс програми "Безпілотні та малі бойові кораблі" займається реалізацією проєкту, метою якого є створення спільного безпілотного апарату, здатного проводити експедиційні протимінні операції або діяти з підводних човнів.

Цього тижня на щорічному симпозіумі Ліги підводних човнів ВМС капітан Кевін Сміт, який очолює цей підрозділ, повідомив, що програма перебуває на стадії критичного аналізу конструкції, а промислові партнери Leidos і L3Harris Technologies побудували демонстраційний апарат коштом власних коштів, виділених на дослідження та розробки, що допоможе прискорити розвиток платформи. Середній UUV має бути поставлений на озброєння в найближчі кілька років, але ВМС вже відпрацьовують навички використання аналогічних систем, пропонованих промисловістю.

Початкові роботи ВМС зі створення Razorback — варіанту середнього UUV, що працює з підводних човнів, — призвели до того, що систему мали запускати і витягати із сухого палубного укриття для спеціальних операцій, що означало трудомісткість її експлуатації та можливість використання тільки на обмеженій кількості підводних човнів флоту.

Нинішня програма UUV середнього класу передбачає можливість запуску і вилучення з торпедних апаратів, що дає змогу будь-якому підводному човну флоту стати головним кораблем для безпілотників.

"Я думаю, що ми дуже близькі до того, щоб протягом наступного року розгорнути тут UUV з можливістю запуску і відновлення торпедних апаратів. І це буде для нас великою подією, оскільки успіх у цій царині дасть нам змогу почати діяти в масштабі та розмістити ці можливості на кожному підводному човні", — заявив на конференції контр-адмірал Роб Гошер, який обіймає посаду спеціального помічника командування сил флоту США та є кандидатом на посаду командувача підводних сил ВМС.

Він розповів журналістам, що підводні сили Atlantic провели випробування підводного човна Yellow Moray, під час якого було випробувано ПЛА Remus компанії HII, що є оборонним підрядником. Тихоокеанські підводні сили провели аналогічні навчання "Щуряча пастка", під час яких успішно запустили і витягли з торпедного апарату підводного човна ПЛА виробництва компанії L3Harris.

"Існує план розгортання цього апарата у 2024 році. Але чи встигнемо ми це зробити? Нам ще належить провести низку випробувань, але це наш план, і ми до нього прагнемо", — сказав Гоше.

Він зазначив, що ця робота зі створення початкового потенціалу наступного року ведеться паралельно з офіційним розробленням і придбанням середнього UUV. Він також сказав, що серед успіхів, досягнутих на початковому етапі, є і невирішені проблеми, але він оптимістично налаштований на те, що флот зможе прийняти на озброєння безпілотні системи найближчим часом.

Незважаючи на те, що роботи з придбання та експериментування середніх UUV тривають, Гоше у своєму виступі на заході зазначив, що інші безпілотні підводні судна вже зробили свій внесок у реальні операції та глобальні навчання. За словами адмірала, американські UUV узяли участь в 11 навчаннях спільно з 17 країнами на європейському театрі військових дій з упором на протимінні операції.

На Близькому Сході, за словами адмірала, UUV проводили дослідження морського дна, обстеження гаваней і виконували завдання із захисту гаваней. А в Тихому океані вони взяли участь у 10 навчаннях із чотирма союзниками і партнерами з протимінних і гірських операцій, а також у навчаннях із вирішення комплексного бойового завдання, присвячених веденню бойових дій на підводному і морському дні, з метою отримання інформації про майбутню співпрацю між США, Австралією і Великою Британією.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що ВМС США вперше запустили ракету Devil Ray з морського безпілотника. MARTAC T38 має максимальну швидкість у 148 км/год і бойове навантаження понад 2 тонни.

А на початку жовтня в океані випробували підводний безпілотник Manta Ray. Довговічний підводний дрон пройшов випробування на бризкостійкість.