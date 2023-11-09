Українка стала жертвою афери з криптовалютою на понад 5 млн грн: як її обманули

Шахраї обіцяли жінці можливість заробляти по 10 тис. доларів на інвестиціях, за це вона мала перераховувати кошти під виглядом "вкладів".

Українка потрапила "на гачок" аферистів та вклала у фіктивну брокерську компанію майже 5,5 млн гривень. Про це повідомляють у поліції Тернопільської області.

Правоохоронці повідомляють, що жінка зацікавилася інвестуванням після того, як побачила інформацію про це в одного з блогерів. Вона одразу придбала курс навчання та заплатила 16 тис. гривень за реєстрацію акаунта на сайті брокерської компанії.

Шахраї часто телефонували жінці та обіцяли їй заробляти по 10 тис. доларів щоквартально, за це вона мала перераховувати їм кошти під виглядом "вкладів".

Спочатку жінка перераховувала гроші на банківські картки шахраїв. Коли вона віддала фіктивній компанії 600 тис. гривень, то отримала перший "прибуток" у розмірі 28 тис. грн.

Через деякий час зловмисники переконали жінку перераховувати гроші не у гривні, а у доларах та на криптогаманець. Для того, щоб поповнювати свій "фінансовий портфель", вона позичала кошти та брала кредити. Загалом за 4 місяці вона віддала фіктивній брокерській компанії майже 5,5 млн гривень.

Шахрайство з інвестиціями

Не рідко українці зустрічаються із шахраями, які під виглядом різних компаній та пропозицій намагаються виманити гроші. Однією таких схем є нібито вкладення у криптовалюту, коли шахраї обіцяючи великі прибутки виглядом вкладень крадуть кошти у своїх жертв.

У поліції кажуть, що перш ніж працювати з інвестиційними фондами потрібно перевірити їх ліцензію, репутацію та тексти користувацьких угод, щоб не бути обманутими. Також однією із рис шахраїв є зазвичай нав'язливе пропонування жертвам збільшити свої заощадження та дохід.

Так, одну із таких схем було викрито у Києві на початку минулого року. Зловмисники пропонували заробляти на інвестиціях, а для цього жертві було потрібно вкласти мінімум 11 тис. грн. Зокрема, одного з учасників такої схеми затримали під час отримання від чергової жертви 400 тис. грн.

Також ще одних шахраїв правоохоронці викрили у червні цього року. Під виглядом call-центрів вони телефонували своїм жертвам та переконували отримувати пасивний прибуток від інвестування. Тоді в Офісі Генпрокурора повідомлялося, що на заблокованих рахунках зловмисників виявили 15 млн грн.

Нагадаємо, у лютому минулого року в Польщі викрили українця, який шахрайським методом виманював кошти у поляків. Чоловік, представлявшись прокурором, телефонував до своїх жертв та повідомляв, що шахраї начебто намагаються викрасти кошти з їхніх рахунків.