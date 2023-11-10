ШІ просто на долоні: унікальний гаджет Ai Pin за $700 прагне замінити смартфони (відео)

Пристрої від Humane мають камеру на 13 МП і багато корисних функцій, але до доступу до них вимагають підписку за $24 на місяць.

Стартап Humane представив до попереднього замовлення пристрій Ai Pin вартістю $699, який за допомогою штучного інтелекту на основі технологій OpenAI (ChatGPT) і можливостей хмарних обчислень від Microsoft виводить текст і монохромні зображення прямо на долоню за допомогою лазерного проєктора. Про це повідомляє портал Engadget.

Humane — це стартап, заснований колишніми співробітниками Apple Імраном Чаудрі та його дружиною Бетані Бонджорно, які вирішили створити унікальний гаджет, наслідуючи вишуканий стиль Apple. Їхній портативний ШІ-помічник Ai Pin може виконувати завдання, які виконують багато сучасних мобільних телефонів і цифрових помічників, але в радикально іншому форм-факторі. У нього немає екрана, натомість гаджет працює здебільшого за допомогою голосових команд, а іноді й за допомогою віртуального екрана, що проєктується на руку користувача.

Ai Pin кріпиться до одягу за допомогою магнітного кріплення Фото: Скриншот

Пристрій важить 34 грами й оснащений камерою на 13 мегапікселів, а ще за $24 можна отримати виділений номер мобільного телефону для PIN-коду з необмеженою кількістю розмов, текстових повідомлень і даних від мобільного оператора. Камера не тільки може робити знімки, а ще й використовувати комп'ютерний зір для сканування таких об'єктів, як їжа, повідомляючи користувачеві оцінку її поживної цінності.

Передбачається, що Ai Pin зрештою стане заміною смартфона, і для цього засновники стартапу Чаудрі та Бонджорно залучили в команду інших колишніх співробітників Apple, зокрема технічного директора Патріка Гейтса, який раніше був старшим технічним директором у компанії з Купертіно.

"Ai Pin — це втілення нашого бачення інтеграції штучного інтелекту в наше повсякденне життя, що розширює наші можливості, не затьмарюючи нашу людяність", — сказав Чаудрі у своїй заяві.

Компанія оголосила, що Ai Pin буде доступний у США з 16 листопада. Humane залучила 241 мільйон доларів США від Microsoft, генерального директора OpenAI Сема Альтмана та інших інвесторів.

Раніше Фокус повідомляв, що словосполучення "штучний інтелект" стало головним у 2023 році. Такі висновки зробили укладачі відомого британського словника Collins English Dictionary.