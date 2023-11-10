Створює морські дрони: Тайвань бере приклад з України у протистоянні з Китаєм

Армія Тайваню планує почати випуск прототипів своїх безпілотних морських катерів уже 2026 року.

Тайвань бере приклад з війни в Україні й розробляє безпілотні надводні човни для посилення своїх військово-морських сил у посиленому протистоянні з Китаєм, а перші прототипи катерів мають з'явитися вже 2026 року. Про це пише Taiwan News.

За даними видання, Тайвань відзначив успішне застосування морських дронів Україною для потоплення морського флоту РФ і вирішив наслідувати цей приклад. Урядовці країни заявили, що Тайвань зосередиться на розробці ударних морських дронів, які слугуватимуть подвійній меті: здійснювати раптові атаки та протидіяти загрозам, одночасно зводячи до мінімуму втрати. Інтеграція дронів у повітряній, наземній, надводній і підводній галузях розкриє їхній потенціал для виконання різних завдань, включно з розвідкою, наступальними операціями, розмінуванням і знищенням ворожих торпед.

Національний інститут науки та технологій Чжун-Шаня (NCSIST) вже розробив безпілотний катер, оснащений можливостями передавання відео в реальному часі та набором функцій, як-от радіочастотні симулятори, системи моделювання завад, вогнемети та відбивачі радіолокаційних сигналів. Це судно підходить для використання в навчаннях з бойовою стрільбою, що дає змогу моделювати різні сценарії для оцінки характеристик зброї.

В інституті заявили, що цю платформу можна легко об'єднати з іншими безпілотними суднами (USV) для збільшення дальності дії радарів, озброєння, гідролокаторів та інших модулів для таких завдань, як берегова оборона, наступальні операції, виявлення мін і протичовнові місії. Уже виділено бюджет у розмірі $25 мільйонів на розробку двох ударних морських дронів різного розміру і корисного навантаження. Ці USV матимуть дальність дистанційного керування 70 кілометрів, а в їхній конструкції пріоритет віддають скритності, що максимізує їхню ефективність під час раптових атак.

Раніше Фокус повідомляв, що безпілотний корабель майбутнього сам запустить повітряні та морські дрони. У майбутньому, якщо концепт буде побудований, такий корабель може оперувати одразу 48 бойовими дронами, кажуть розробники.