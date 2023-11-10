На фронті почали тестувати українського робота Sirko: у чому він заміняє військових (фото)

Розробники планують робота Sirko обладнати бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування та мінування територій, розповів міністр цифрової трансформації, Михайло Федоров.

Українські військові почали тестувати на фронті наземний робот Sirko. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров в Telegram.

"Наземний робот Sirko — тестуємо на фронті безпілотні технології з Brave1", — сказав Михайло Федоров.

Він зазначив, що українська розробка показала успішні результати в бойових умовах та отримала позитивні відгуки від Збройних сил України. З його слів, також розробники планують обладнати робота Sirko бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування та мінування територій.

Наземний робот UGV Sirko-S1: що про нього відомо

Михайло Федоров наголосив, що UGV Sirko-S1 — це універсальний наземний робот. Його створили учасники оборонного кластера Brave1. Основне завдання наземного робота полягає в допомозі військовим перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку російських позицій. Зокрема, за допомогою робота можна безпечно доставляти боєприпаси або провізію бійцям, які перебувають у гарячих точках. Максимальне корисне навантаження машини — до 200 кілограмів.

Наземний робот SIRKO

Нагадаємо, у жовтні кластер Brave1 назвав п'ять проєктів, які допомагають українським бійцям та наближають перемогу України. Зокрема, розповіли про такі розробки, як наземний бойовий дрон Ironclad, платформу моніторингу Mantis Analytics, бойового робота "Лють", цифрову радіостанцію HIMERA та маскувальний плащ-накидку.

Голова наглядової ради ТОВ Науково-виробничої компанії "Sky Assist" Ігор Криничко повідомив, що в Україні запустили серійне виробництво українських розвідувальних дронів "Sirko". З його слів, компанія має змогу виготовляти до 1000 дронів на місяць.