Ізраїль попросив у США ударні дрони Switchblade 600: як вони допоможуть здолати ХАМАС (відео)

Безпілотники Switchblade 600, які випускає компанія AeroVironment, призначені для знищення бронетехніки та інших цілей під час багатодоменних операцій.

Адміністрація США отримала від Ізраїлю запит на закупівлю 200 безпілотників-камікадзе Switchblade 600. Про це повідомило медіа Defense Scoop.

Згідно з документом Пентагону, отриманим ЗМІ, і кількома офіційними особами, які підтвердили цей запит на умовах анонімності, високотехнологічні безпілотники опинилися в списку інших можливостей, про які ізраїльське керівництво прямо попросило своїх американських колег 30 жовтня або раніше.

Медіа зазначає, що США поки тільки розглядає прохання, і поки незрозуміло, скільки часу знадобиться американським фахівцям для ухвалення рішення щодо цього запиту і коли зброю буде поставлено ізраїльській армії, якщо воно буде позитивним.

Що відомо про БПЛА Switchblade 600

Безпілотники Switchblade 600, що випускаються компанією AeroVironment, призначені для знищення бронетехніки та інших цілей під час багатодоменних операцій. Нещодавно армійські підрозділи США перейшли до експериментів із цими безпілотниками-камікадзе, які мають дальність польоту 24 милі, 40 хвилин автономної роботи і можуть рухатися зі швидкістю до 115 миль на годину.

Він оснащений передовими для цього класу електрооптичними та інфрачервоними камерами з високою роздільною здатністю, а також удосконаленою системою управління польотом. Switchblade 600 швидко і легко запускається за допомогою пускової установки у вигляді труби, після чого летить, відстежує і вражає цілі, які перебувають поза зоною прямої видимості, без залучення зовнішніх засобів розвідки, спостереження і рекогносцировки. Бойова частина досить потужна, щоб вивести з ладу навіть важку бронетехніку противника. Запатентована технологія відходу і повернення у вихідне положення дає змогу операторам у будь-який момент перервати виконання завдання і потім знову спрямувати на той самий або вже інший об'єкт.

Компанія-розробник AeroVironment не повідомила публічно ціну Switchblade 600, але з бюджетних документів, як зазначає медіа, випливає, що менша за розмірами система Switchblade 300 може коштувати близько 80 тис. дол.

Нагадаємо, 7 листопада ми писали про те, чому бойові дії в Секторі Газа далекі від завершення. За місяць бойових дій Армія оборони Ізраїлю не тільки вибила терористів ХАМАС із захоплених населених пунктів, а й вийшла на оточення міста Гази в результаті операції "Залізні мечі". Мета — повністю знищити ХАМАС.

Уранці 7 жовтня бойовики ХАМАС, які дислокуються в Секторі Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Під ударами опинилися населені пункти в центральній і південній частині країни, зафіксовано влучання в Рішон ле-Ціоні, Тель-Авіві, Ашкелоні та Явнемі, Бат-Ямі, Кір'ят-Гаті, Нетівоті, Кфар-Сабі, Беер-Шеві, Рамат ха-Шароні. ЦАХАЛ, Армія оборони Ізраїлю, оголосила про стан "готовності до війни" і призов резервістів.