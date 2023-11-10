Нацполіція ліквідувала російського командира та техніку ЗС РФ на Донеччині (відео)

Українські бійці завдали удари БПЛА по ворожих позицій, в результаті чого вдалося уразити мобільний засіб РЕБ та російську систему моніторингу "Муром-М", розповіли в поліції.

Підрозділ авіації Національної поліції ліквідував російського командира роти у Донецькій області. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Telegram.

"Поліцейські розвідувальної групи БПЛА виявили скупчення особового складу окупантів. Було прийняте рішення залучити ударну групу Управління авіації та поліції на воді, аби знищити ворога", — йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що за результатами відпрацювання було знищено командира роти окупантів, ще троє російських військових отримали тяжкі поранення.

Також поліцейські виявили зліт російського безпілотного літального апарату із замаскованої позиції та "відпрацювали" по ній ударним дроном. Крім цього, правоохоронці у взаємодії з бійцями бригади "Лють" уразили ворожі системи "Муром-М", у результаті чого одна з них була повністю знищена.

"Як результат — окрім знищення особового складу та БПЛА агресора, підтверджено знищення мобільного засобу радіоелектронної боротьби", — розповіли правоохоронці.

У пресслужбі поліції опублікували відео, на якому українські бійці показали запуск безпілотних літальних апаратів, які потім завдали удари по особовому складу ворога. Також військові продемонстрували, як дрон уразив мобільний засіб РЕБ та ворожу систему моніторингу "Муром-М".

Нагадаємо, 9 листопада командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив про знищення ЗРК С-300В4 у Донецькій області. З його слів, українським бійцям вдалося уразити 46 одиниць техніки, зокрема два танки, три ББМ, сім артсистем, ПТРК, три засоби протиповітряної оборони, зокрема — ЗРК С-300В4, 26 БПЛА, три автомобілі, одиницю спецтехніки, склад із боєприпасами та інший важливий об’єкт.

7 листопада стало відомо, що на Таврійському напрямку українські військові знищили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" та дві САУ 2С19 "Мста-С". Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що ЗСУ ліквідували 31 одиницю російської військової техніки, а саме танк, чотири ББМ, сім артилерійських систем, одну РСЗВ, 11 БПЛА, шість автомобілів та одиницю спеціалізованої військової техніки.