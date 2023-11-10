Мобілізація в Україні: як самостійно обрати підрозділ для проходження служби

Самостійний вибір підрозділів, у яких військовозобов'язані проходитимуть службу, підвищить ефективність Збройних сил України, вважають у Силах оборони.

Український офіцер медичної служби 112-ї бригади Олександр Антонов обрав підрозділ, у якому проходитиме службу, за допомогою онлайн-платформи Lobby X. Про це повідомило видання Politico.

Офіцер розповів, що бригада, яку він обрав, дала йому лист про призначення, проте в місцевому ТЦК та СП його все одно намагалися мобілізувати в інший підрозділ.

"У мене були певні проблеми, оскільки центр намагався мобілізувати мене там, де була потреба, а не за листом, який я мав. Але спілкування з моєю військовою частиною та додатковий лист-клопотання від них допомогли вирішити цю проблему", — розповів Олександр Антонов.

З його слів, він за освітою лікар та досвідчений менеджер, а тому шукав службу в тих підрозділах, де міг принести максимальну користь.

"Я отримав саме те, що шукав, і тепер якісно виконую свої обов’язки та збагатив робочі процеси в медичній службі бригади своїм цивільним досвідом", пояснив чоловік.

Крім цього, Антоном зміг знайти інших чоловіків для бригади в такий спосіб. Наразі він допомагає іншим підрозділам заповнювати вакантні посади через онлайн-набір. У результаті військовозобов'язані можуть отримувати мобілізаційні розпорядження та не мають проблем з переведенням ТЦК до обраного підрозділу.

"Це суттєво підвищить ефективність Збройних сил", — заявив Олександр Антонов.

Видання зазначило з посиланням на український уряд, що найкращий спосіб отримати вмотивовану армію — це дозволити добровольцям подавати заявки на ті посади, які вони забажають. Зокрема, в Україні багато бойових підрозділів активно набирає військових через платформи з пошуку роботи, офіційні вебсайти або HR-платформи, зокрема Lobby X.

Онлайн-платформа Lobby X: що відомо

Lobby X — це соціальне підприємство у форматі платформи та рекрутингова агенція. Lobby X допомагає знаходити працівників бізнесу, Збройним силам України, командам реформаторів та іншим. Платформа допомагає альтернативним шляхом рекрутувати до Сил оборони за професією. Крім цього, Lobby X займається працевлаштуванням ветеранів.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін розповів про покарання, яке може отримати військовозобов'язаний, якщо тричі проігнорує повістку про виклик до територіального центру комплектації та соціальної підтримки. З його слів, у деяких випадках може настати кримінальна відповідальність.

Раніше адвокат Ростислав Кравець заявив, що представники ТЦК та СП можуть видавати повістки в різних місцях, зокрема на вулицях, блокпостах та у ТРЦ. Проте вони не можуть зупиняти автомобіль та вимагати від громадян надати документи для перевірки.