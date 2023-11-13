"Неймовірний подвиг": український дрон ювелірно вразив одразу два танки ЗС РФ (відео)

Спочатку безпілотник закинув гранату прямо під російську бойову машину і вивів її з ладу, а потім атакував інший танк, який приїхав для евакуації.

Аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади за допомогою безпілотного літального апарату з системою скидання боєприпасів змогли завдати шкоди відразу двом танкам російських військових в околицях Бахмута. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі аеророзвідників AEROBOMBER_UA.

Як зазначає Forbes, квадрокоптер, запущений оператором і озброєний гранатами, "засік" російський танк, який намагався атакувати українські позиції на північ від Бахмута. Броньована машина під'їхала до позицій бійців ЗСУ і двічі дала залп зі 125-міліметрової гармати. Після цього екіпаж розвернув танк і бойова машина розігналася, намагаючись доїхати в безпечне місце, проте оператор БПЛА випустив слідом за танком дрон, озброєний гранатами. Безпілотник обігнав танк і скинув перед ним на дорозі боєприпас.

Танк не встиг ні звернути з курсу, ні скинути швидкість: граната під ним розірвалася, і він задимівся. Незрозуміло, яких ушкоджень завдала граната, можливо, вона потрапила в двигун або в паливний бак, але машина проїхала кілька метрів і зупинилася.

"Це один із найнеймовірніших подвигів, які я коли-небудь бачив від пілота дрона", — прокоментував у соцмережі Х OSINT-аналітик Ендрю Перпетуа.

На допомогу їй поспішив другий танк, російські військові закріпили трос і спробували відбуксирувати пошкоджену бронетехніку на свої позиції. Евакуації завадив український дрон, який скинув гранату на башту танка, де були відкриті люки навідника і командира. Граната, що розірвалася, влучила в приціл і не завдала окупантам значних ушкоджень, проте сильно налякала, можливо, контузила. Після цього рухомому танку вдалося зрушити з місця постраждалого "товариша" і відбуксирувати його.

Обидва танки, найімовірніше, можна відремонтувати, але їх буде виведено з ладу на кілька днів, тижнів або місяців, зазначає видання Forbes, тому оператор дрона ЗСУ добре виконав свою роботу. А ось росіяни забарилися і сильно ризикували життями, адже, щоб вижити, екіпаж танка повинен рухатися швидко і повернутися на свої позиції до того, як на них націляться дрони або артилерія.

Нагадаємо, у жовтні ми писали про те, що на сході України "жертвою" дрона став танк ЗС РФ. Імовірно, українські військові знищили техніку противника на Мелітопольському напрямку, де ще тиждень тому за одну добу ліквідували відразу чотири танки ЗС РФ.

Крім того, 12 жовтня під Авдіївкою дрони ЗСУ знищили танки окупантів . Для того щоб вразити бронетехніку противника, українські бійці застосували безпілотники з системою скидання боєприпасів. Це призвело до того, що один із танків не тільки загорівся, а й розлетівся на шматки через сильну детонацію боєкомплекту.