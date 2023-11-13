Bayraktar TB3 випробували із прибраним шасі: зможе пролетіти 1900 км у будь-яку негоду (відео)

Дрон нового покоління протестували в складних кліматичних умовах, а наступного року випробовуватимуть на авіаносці TGG Anadolu.

Турецький безпілотник Bayraktar TB3, який є продовженням легендарного Bayraktar TB2, здійснив свій перший політ із прибраним шасі. Про це повідомляє військовий портал Defense Mirror.

Під час п'ятого випробування БПЛА летів на середній висоті, здійснивши успішний шестигодинний політ у північно-західній провінції Текірдаг. Технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар, технічний директор (технічний директор) компанії Baykar, оголосив про досягнення в соціальній мережі X (раніше Twitter), заявивши, що Bayraktar TB3 успішно завершив п'яте льотне випробування.

Оснащений вітчизняним двигуном ПД-170, розробленим компанією TUSAŞ Engine Industries (TEI), дрон продемонстрував стійкість у несприятливих погодних умовах у регіоні Мармурового моря, досягнувши швидкості 130 км/год під час своїх льотних випробувань. Володіючи посиленим шасі, складними крилами та потужнішим двигуном, Bayraktar TB3 спеціально розроблений для використання на нещодавно введеному в експлуатацію авіаносці Туреччини TCG Anadolu.

Сельчук Байрактар уже оголосив про плани почати випробування Bayraktar TB3 для експлуатації на авіаносці, починаючи з наступного року. Маючи максимальну злітну масу 1450 кг і вантажопідйомність 280 кг, цей БПЛА майже вдвічі важчий за свого попередника Bayraktar TB2. Очікується, що дальність його польоту складе 11900 кілометрів.

Bayraktar TB3 тепер може злітати з коротких злітно-посадкових смуг, що видно з опублікованого відео. За планами Baykar Defence, БПЛА має піти в серію у 2024 році. Перші замовлення будуть виконуватися для турецької армії, щоб озброїти корабель TGG Anadolu.

Перша презентація TB3 відбулася в березні 2023 року, тоді ж було озвучено основні характеристики безпілотника:

довжина — 8,35 метра;

розмах крил — 14 метрів;

бойове навантаження — 280 кг на 6 вузлах підвіски.

Нагадаємо, в Туреччині показали нову ракету Kemankes для БПЛА Bayraktar TB3. Крім неї новий безпілотник буде оснащений різними видами озброєння, включно з гідроакустичними буями та легкими торпедами.