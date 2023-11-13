Маск покаже свій чат-бот на базі нейромережі Grok на конференції в Москві, – ЗМІ

Оргкомітет міжнародної конференції AI Journey спростував появу мільярдера в російській столиці.

Мільярдер та власник соцмережі Х Ілон Маск в Москву на конференції AI Journey 2023 покаже свій чат-бот, який створено на основі штучного інтелекту Grok. Про це повідомило видання EU Reporter.

У повідомленні йдеться про те, що його участь може бути пов'язана з нещодавнім анонсом його нейромережі, яка стане конкурентом ChatGPT. Розробники описують технологію доволі цікаво. Вони називають Grok штучним інтелектом, який створений за зразком "Путівника автостопом по галактиці". Він розроблений, щоб відповідати на запитання "з дотепністю та має бунтарські риси".

"Тому, будь ласка, не використовуйте його, якщо ви ненавидите гумор!" – йдеться у публікації.

Можливість відповісти практично на будь-яке запитання завдяки онлайн-доступу до великих даних соціальних медіа називають головною перевагою Grok. В соціальну мережу X нейромережу мають намір інтегрувати найближчим часом. Дослідники з Індії, Китай та інші країни також планують виступити на конференції.

Ілон Маск на AI Journey — заява організаторів

Оргкомітет міжнародної конференції AI Journey спростував інформацію щодо виступу мільярдера Ілона Маска на заході. Організатори заявили, що все ж будуть радіти бачити мільярдера серед своїх спікерів.

Grok AI – технологія Ілона Маска

Мета створення Grok забезпечити розуміння систем штучного інтелекту. Нейромережа, за задумом творців, створить певний "міст" між людьми та ШІ. Цей підхід може допомогти демістифікувати штучний інтелект у світі, спростивши доступ людей для використовувати його потужності.

Grok AI заглиблюється в роботу систем штучного інтелекту, що, як вважають фахівці, потенційно може викликати проблеми з конфіденційністю. Технологія може розкривати конфіденційну інформацію про окремих осіб, організації чи власні алгоритми.

Нагадаємо, на початку листопада Ілон Маск взяв участь у саміті AI Safety, який був присвячений проблематиці штучного інтелекту, його розвитку та безпеці. Представники держав та експерти зі штучного інтелекту з 28 країн, зокрема й з України, зібралися у Великій Британії, щоб обговорити, як має розвиватися ШІ та нейромережі далі.