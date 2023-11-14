В Україні почнуть діагностувати рак за допомогою ШІ: як це відбуватиметься (відео)

Сканер із вбудованим ШІ має значно більші оптичні можливості порівняно із звичайними мікроскопами, а інтегрований штучний інтелект здатний проаналізувати близько 1500 клінічних кейсів на добу. Це підвищує ефективність діагностики раку більш ніж 50 раз.

Українські медики отримали унікальний сканер, який за допомогою штучного інтелекту здатний діагностувати рак під час обробки гістологічних препаратів, взятих у пацієнтів. У чому суть технології та як працює сканер, розповіла Софія Ніколаєнко, лікар-патолог, асистент кафедри патологічної анатомії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Спочатку вона пояснила суть традиційного методу виявлення раку у пацієнтів. За словами лікаря, зараз ключовим методом визначення наявності ракових клітин та їх характеристик є біопсія: медик бере у пацієнта зразок тканини, передає її в лабораторію, де власне виконується дослідження під мікроскопом. Якщо гістопатолог не впевнений у результаті, чи пацієнт хоче отримати альтернативну думку — зразки відправляють до іншої лабораторії, міста чи країни, що може збільшити час очікування постановки діагнозу до кількох тижнів.

"Перевага цифрового сканера полягає в тому, що він дозволяє проводити високоякісне сканування значної кількості гістологічних препаратів за короткий час, а також має технологію інтелектуальної обробки зображень", — зазначила Софія Ніколаєнко.

У сканер вбудований штучний інтелект KFBIO AI, заснований на базі нейронної мережі DCNN. Вона здатна аналізувати гістологічні знімки та автоматично ідентифікувати уражені та підозрілі клітини. Тому сканер має значно більші оптичні можливості порівняно із звичайними мікроскопами.

Крім того, наявна бібліотека із понад 43 тис. зразків дозволяє штучному інтелекту проаналізувати знімок та допомогти лікарю максимально точно встановити діагноз. Завдяки сканеру лікарю потрібно переглянути лише слайди, які ШІ вважає підозрілими чи патологічними. Тобто сканер зменшує навантаження на лікаря та можливість лікарської помилки. Також технологія може використовуватися й у ветеринарії для встановлення високоточного діагнозу тваринам.

Раніше ми повідомляли про те, що алкотестери можуть виявляти рак на ранній стадії. Вчені використовували дихання виявлення ознак різних захворювань — від ушкодження клітин хімічними речовинами, які у організмі, до проблем із легкими і навіть діабету.

Нагадаємо, у квітні ми писали про те, що проривний пристрій для діагностики раку аналізує зразки тканин за 30 хвилин. Зазвичай для аналізу зразка ракової пухлини та оцінки стану тканини потрібен спеціаліст-патологоанатом. Проте група дослідників розробила новий метод, що дозволяє точно аналізувати тверді ракові пухлини.