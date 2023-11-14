Красиво і корисно: штучні дерева забезпечать людей "безкоштовною" електрикою (відео)

Нові генератори Aeroleaf збиратимуть енергію вітру і сонця, кожен з них на рік заощадить європейцям близько 864 кг вугілля, яке спалюють електростанції.

Компанії New World Wind може забезпечити Євросоюз відновлюваною енергією завдяки генераторам WindTree з технологією Aeroleaf — одна така система здатна виробляти близько 2400 кВт енергії на рік. Про це повідомляє портал Interesting Engineering.

Уже на початку наступного року компанія New World Wind представить свої вдосконалені мікровітряні турбіни WindTree, які стануть набагато потужнішими за наявні. Сьогодні компанія пропонує два варіанти подібних мінітурбін: у вигляді звичайних вітряків і у вигляді вітряків із сонячними панелями. В останньому випадку "дерево", на якому встановлено 54 вітряних мінігенератори, додатково отримуватиме енергію і від сонячних променів.

WindTree цілком гармонійно виглядають на вулицях міста Фото: new world wind

За роки існування проєкту компанія встановила понад 130 WindTree у країнах Європи, США та Південної Кореї. Люк Ерік Кріф, власник компанії New World Wind, заявив, що технологія Aeroleaf біоморфна і люди з першого погляду не можуть зрозуміти, що це не дерево, а система відновлюваної енергії, що дає змогу конструкції уникнути так званого "візуального забруднення" міст.

Крім того, колір стовбура і "листя" можна змінити, а після встановлення турбіни для завершення конструкції знадобиться всього лише один кронштейн і три болти. Крім того, їхній менший розмір пом'якшує деякі проблеми, що виникають з більшими турбінами, такі як зіткнення з птахами, і вони працюють безшумно.

Кожне дерево економить майже тонну вугілля на рік Фото: Скриншот

За словами Еріка Кріфа, енергії одного дерева достатньо, щоб забезпечити електрикою домогосподарство з чотирма мешканцями, і потенційно технологія може знизити щорічні викиди CO2 в будинку більш ніж на 12 тонн. Крім того, згідно з відеопрезентацією, вони мають скоротити споживання вугілля приблизно на 864 кг. Ці турбіни здатні виробляти енергію безперервно, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, а будь-яку надлишкову енергію можна зберігати в акумуляторах місткістю 60 Ач.

У своїй новій турбіні, яку представлять уже в січні 2024 року, компанія планує потроїти вихідну потужність Aeroleaf. Кожна стулка буде здатна виробляти до 1000 кВт-год на рік, отже, згідно з прогнозами, максимальне річне вироблення WindTree з 36 "листям" становитиме 36 000 кВт-год за умови впливу вітру зі швидкістю 12 метрів на секунду.

Раніше Фокус розповідав, що інженери розробили новий тип плавучих вітряків. Вони забезпечують ідеальний баланс між витратами на будівництво і складнощами в реалізації проєкту.