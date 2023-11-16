"Тепер пригнічує всі дрони": Росія похвалилася модернізованою системою РЕБ "Сапфір"

Оновлений "Сапфір" отримав модульну конструкцію з розширеним діапазоном частот, щоб захищати ЗС РФ від смертоносних українських безпілотників.

У Росії заявили, що модернізований наземний комплекс радіоелектронної боротьби "Сапфір" тепер може протистояти всім типам безпілотників, включно з FPV-дрони Збройних сил України. Про це представник делегації концерну "Радіоелектронні технології" розповів РІА "Новости" на виставці Dubai Airshow 2023.

За словами розробників, діапазон частот "Сапфіра" вдалося розширити від 300 мегагерц до шести ГГц — це дає змогу системі пригнічувати всі відомі типи дронів, зокрема FPV-дрони, які використовуються на фронті в Україні і дуже шкодять техніці ЗС РФ. Вона також отримала модульну конструкцію, що дає змогу змінювати діапазон частот на полі бою. Модернізований "Сапфір" Росія представила на виставці Dubai Airshow 2023.

Що відомо про систему РЕБ "Сапфір"

Розпізнати безпілотник ця система РЕБ може на відстані 30 кілометрів, а негативно впливати на нього "Сапфір" починає після того, як дрон підлетів до нього на відстань у 5 кілометрів. У російському концерні кажуть, що нова система радіоелектронної боротьби може пригнічувати навіть наземні станції управління дронами.

Своєю чергою директор російського Музею військ протиповітряної оборони Юрій Кнутов, розмовляючи з журналістами, зазначив, що "Сапфір" дає змогу прикрити зону дії кількох підрозділів від безпілотників противника, а отже, і від точного артилерійського вогню. Крім того, цю нову систему РЕБ можна використовувати в парі з іншим комплексом РЕБ "Красуха".

"За певних умов, під час використання, зокрема спільно з "Красухою", є можливість визначати місцезнаходження операторів, що вкрай важливо для виведення з ладу безпосередньо тих місць, звідки здійснюється запуск управління", — заявив Кнутов.

Нагадаємо, на початку вересня військовий експерт Антон Міхненко заявив, що засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які є на озброєнні збройних сил Російської Федерації, потужні, але не є панацеєю у війні. За його словами, у росіян на сьогодні є від 20 до 30 різних засобів РЕБ, спрямованих на придушення сигналів радіолокації, дронів, комунікації між українськими військовослужбовцями в різних частотних діапазонах. Але керівництво України і командування ЗСУ усвідомлюють цю проблему.

А 6 вересня в Мінцифри назвали найнебезпечніші комплекси РЕБ Росії. За допомогою своєї техніки ЗС РФ глушать безпілотники і зв'язок, заважаючи українським бійцям координувати підрозділи на полі бою.