"Вискакує" з контейнера і збиває дрони: армія випробувала роботизовану ППО (відео)

Таку захисну вежу легко перевозити з місця на місце і вона може знищувати навіть легку бронетехніку.

Армія США протестувала на навчаннях Red Sands у Саудівській Аравії модернізовану контейнерну систему протиповітряної оборони CROWS II, яка оснащена ракетами та лазерним наведенням для знищення безпілотників. Про це розповідає портал The Drive.

На доступних журналістам зображеннях з навчань Red Sands 23.2 показано частину всієї системи, що складається з чотиризарядної 70-мм ракетної установки Arnold Defense LAND-LGR4, встановленої на модифікованій бойовій станції із загальним дистанційним управлінням II (CROWS II) від Kongsberg Defense. Для ураження цілей використовуються ракети Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) з лазерним наведенням.

Система CROWS II з ракетами Фото: US Army Система CROWS II з кулеметами Фото: US Army

Пускова установка CROWS II давно використовується в армії США, але зараз вона є модифікованим контейнером з відкидним дахом, через який за бажанням можна підіймати та опускати бойову платформу, оснащену ракетами або великокаліберним кулеметом. Вежу можна опустити, щоб дозволити персоналу перезаряджати зброю, проводити ремонт та іншим чином взаємодіяти з нею, перебуваючи під відносним захистом стінок контейнера.

Підключати та керувати системою може всього два солдати, які повинні під'єднати її до джерела живлення, зарядити та активувати — на це йде приблизно пів години часу. Так само вежі можна з'єднати між собою в інформаційну мережу через спеціальну систему з підтримкою Ethernet, щоб вони могли спільними зусиллями знищувати рухомі об'єкти в небі.

Система CROWS II працює в парі з датчиками РЕБ Фото: US Army

Бойова частина працює в парі з радіолокатором RPS-42 від компанії Leonardo, який також ховається в контейнері. Він виконує пошук і наведення на ціль за допомогою оптичного лазера та інфрачервоних камер. Щогла підіймається прямо з контейнера, надаючи радарам та іншим датчикам хороший огляд до горизонту, що допомагає їм виявляти та відстежувати дрони, які наближаються.

Контейнерний характер всієї системи зручний тим, що за допомогою вантажівки подібні вежі легко доставити та розгорнути в потрібному місці для захисту периметра або важливих охоронюваних ділянок. Це дає величезну гнучкість у використанні подібних ППО для армії США, до того ж їх можна налаштувати для ураження і легкої броньованої техніки ворога на землі.

Як працює система CROWS II

Раніше Фокус повідомляв, що в російському Сочі ППО розмістили прямо на громадському пляжі. Там недалеко розташована резиденція Путіна.