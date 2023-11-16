Зганьбив творців гаджета Ai Pin: штучний інтелект дав неправильні відповіді (відео)

Розгнівані користувачі інтернету знайшли грубі помилки в презентації й стартап терміново видалив ролик з Youtube, виправивши помилки в новому ролику.

Менше ніж тиждень тому стартап Humane презентував свій гаджет Ai Pin, який мав би, за ідеєю, замінити собою смартфони, проєктуючи зображення на долоню і відповідаючи на запити користувача за допомогою штучного інтелекту, але, як виявилося, саме АІ став причиною конфузу, який помітили численні техномани — штучний інтелект дав неправильні відповіді на запитання Імрана Чаудрі, одного із засновників стартапу. Про курйоз повідомляє портал Mashable.

У сцені, де Імрана Чаудрі просить порадити йому найкращі місця для спостереження за сонячним затемненням 8 квітня 2024 року, Ai Pin, згенерувавши відповідь за допомогою ШІ, повідомляє, що такі локації розташовані в Ексмуті, Австралії, та Східному Тиморі, хоча насправді найкращі місця розташовані в Північній Америці. Так само користувачі вказали й на помилку з підрахунком калорій у жмені мигдалю.

Журналісти Mashable зазначають, що це не перший випадок, коли штучний інтелект "підставляє" і ганьбить учасників презентацій продуктів на основі нейромереж. Одразу пригадався випадок із Google, коли чат-бот Bard на презентації помилився щодо телескопа Джеймс Вебб. Після цього акції Google подешевшали відразу на 9%.

Відео з презентацією одразу видалили з Youtube і перезаписали з урахуванням правильних відповідей. В оновленому демонстраційному відео Ai Pin каже, що одне з найкращих місць для спостереження за сонячним затемненням — це Назас, який розташований у Дуранго, Мексика.

Глава відділу нових медіа Humane Сем Шеффер повідомив, що відео було створено з використанням попередньої версії програмного забезпечення, і відтоді проблеми було вирішено.

"Ці проблеми (і багато інших, які ми виявляємо) до моменту, коли клієнти отримають пристрої, будуть виправлені так само швидко, як ми їх виявимо", — продовжив Шеффер.

Портал Mashable підкреслює, що оскільки Ai Pin абсолютно новий продукт, то обов'язково виникнуть деякі проблеми, над якими доведеться працювати. Проблему було вирішено, але Humane засвоїла важкий урок.

Виправлена презентація гаджета Ai Pin

Раніше Фокус розповідав, де прилад Ai Pin зможе і не зможе замінити смартфони. Ai Pin здатний перекладати з різних мов, записувати відео і навіть оцінювати їжу, але, на думку аналітиків, не зможе витіснити смартфони, не маючи дисплея.