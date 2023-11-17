Фонд зі США створив ботоферму для антивоєнної пропаганди в соцмережі "ВКонтакте" (відео)

Як розповів глава фонду FRF Єгор Куроптєв розповів, що у проєкту дві мети: його учасники прагнуть зупинити війну і допомогти росіянам не бути "зомбованими" Кремлем.

Американський фонд Free Russia Foundation організував ботоферму, яка займається поширенням антивоєнної позиції в російській соціальній мережі "ВКонтакте". Про це розповів засновник, директор Центру стратегічних комунікацій фонду Єгор Куроптєв в інтерв'ю для The Insider.

Він зазначив, що за кілька місяців маленька експериментальна група стала великою машиною контрпропаганди. У проєкту дві мети: його учасники прагнуть зупинити війну і допомогти росіянам не бути "зомбованими" Кремлем.

Куроптєв сказав, що близько 100 активістів, які живуть у різних країнах, ведуть роботу в 900 прокремлівських пабліках. Це активісти, професіонали у сфері медіа та SMM. Вони залишають у середньому 160 тисяч коментарів на місяць. Більшість із них раніше займалися опозиційною діяльністю на території РФ.

За словами Куроптєва, команда називається "Легіон ельфів". Загалом від початку роботи ними було написано близько 2,3 млн коментарів. Більшість — саме у "ВКонтакте". Вони розраховані на нейтральних росіян і провладну аудиторію, яка перебуває під впливом пропаганди Кремля.

Єгор Куроптєв про антивоєнну пропаганду

Нагадаємо, що Повітряні сили повідомляли, що хакери намагаються отримати доступ до акаунтів Signal солдатів ЗСУ. Зазначається, що громадянам необхідно бути пильними та не надсилати відповіді на підозрілі запити.