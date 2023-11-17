Злітає з пікапа: у мережі показали виробництво та випробування реактивного Shahed-171 (відео)

"Шахед-171" летить удвічі швидше за "Шахед-136" і підіймається на утричі більшу висоту. При цьому для старту йому не потрібно особливих пускових установок.

Іранський дрон Shahed-171 уміє самостійно злітати зі звичайного пікапа, використовуючи для цього реактивний двигун. Пристрій може використовуватись для ударів по колонах техніки та ведення розвідки. Деталі його виробництва на заводі в Ірані та кадри випробувань опублікував OSINT-розслідувач з ніком OSINTNic у мережі X (раніше — Twitter).

На відео можна побачити процес виготовлення безпілотника — від моменту виливання корпусу до фарбування та програмування. Після цього показують, як пристрій злітає, при чому на місце старту його доставляє автомобіль. Стартує дрон самостійно — для його пуску не потрібні спеціальні установки, які використовують для запуску, наприклад, дронів-камікадзе Shahed-136.

Наступні кадри — приклади застосування Shahed 171. Дрон вистежує в пустелі колону техніки і прицільно знищує окремі бронемашини.

Дрони Shahed 171 — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про іранський безпілотник Shahed-171. Shahed 171 Simorgh — безпілотник-розвідник-невидимка у формі крила з реактивним двигуном, він є повною копією американського БПЛА RQ-170. Однак, якщо RQ-170 використовувався для розвідки, то розробка Ірану здатна нести вибухівку. Зокрема, пристрій можуть озброїти керованими ракетами.

Дрон Shahed-171 має розмах крил 13 м, довжину 4,5 метри, здатен летіти зі швидкістю 460 км/год і досягати відстаней до 2200-4400 км. Висота польоту — до 12 км, час перебування у повітрі — до 10 год.

Технічні характеристики дронів Shahed з Ірану Фото: З відкритих джерел

Серед інших іранського озброєння є дрони Shahed-129 та Shahed-191, про які розповідав Фокус. Пристрої пройшли випробування у Сирії та Іраку. "Шахед-129" озброєний чотирма ракетами та здатен вести розвідку, ідеться на спеціалізованих порталах. Вказували, що він летить на висоті близько 7 км і тому досяжний для багатьох видів зеніток. "Шахед-191" летить на цій же висоті і озброєний високоточними ракетами Sadid.

У березні 2023 року українські журналісти-розслідувачі встановили, що мотори для іранських дронів могли поставлятись заводом "Мотор-Січ". Однією з компаній, яка купувала мотори, була компанія DAMA. DAMA займається розробкою Shahed-171 та перебуває під санкціями РНБО, ідеться у ЗМІ.

Нагадуємо, ЗС РФ майже щодня атакують Україну дронами-камікадзе Shahed-136, які летять з швидкістю 200 км/год. на висоті до 4 км. У ніч на 17 листопада Повітряні сили України повідомили про БПЛА, які збивались ППО у Хмельницькій та ще трьох областях. У ніч на 16 листопада ворог використав 18 безпілотників, частина з яких долетіла до Тернопільської області.