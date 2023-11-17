Глушить одразу кілька БПЛА: у Китаї створили антидронову рушницю з радаром SHH100 Hunter

Гармата сама помічає наближення дронів, а потім глушить сигнали управління, передавання відео та супутникової навігації на відстані до 3 кілометрів.

На французькій військовій виставці Milipol 2023 китайська компанія SkyFend презентувала антидронову рушницю Hunter SHH100, яка здатна діяти на відстані у 2 км і глушити одразу кілька дронів на всіх можливих частотах. Про це пише портал Army Recognition.

Основна родзинка Hunter SHH100 полягає в його здатності одночасно порушувати роботу декількох дронів, націлюючись на їхні канали управління, навігацію і передачу відео. Це досягається шляхом точного придушення радіочастот і супутникового зв'язку, що робить його ідеальним рішенням для боротьби з дронами для різних сценаріїв, включно з безпекою заходів, захистом VIP-персон і охороною важливих об'єктів.

Функції пристрою призначені для захисту на великій відстані та можуть пом'якшити більшість загроз, які являють собою невеликі дрони. Це оновлювана система з універсальним сенсорним екраном для адаптації діапазону частот і віддаленої діагностики системи. Апаратна частина Hunter SHH100 компактна, її розміри становлять 778 х 337 х 113 мм, вага — 6,5 кг.

Вбудоване обладнання Hunter SHH100 може виявляти безпілотники на відстані до 2000 метрів, забезпечуючи настроюване повнодіапазонне покриття і всеспрямоване пеленгування з високою точністю. Дальність ураження дронів у рушниці ще більша — досягає 3000 км, вона може глушити всі основні типи сигналів глобального супутникового позиціювання, включно з GPS, ГЛОНАСС, BeiDou і Galileo з автоматичним підбором частоти.

Акумулятор антидронової гвинтівки забезпечує загальний час роботи понад 8 годин і щонайменше 1 годину під час активного глушіння безпілотників. До комплекту постачання входять дві батареї, зарядна база, адаптер і кабель живлення. Сенсорна панель із діагоналлю 3,5 дюйма має роздільну здатність 1280 × 720 пікселів.

Протидронова гвинтівка Hunter SHH100 ефективно працює в діапазоні температур від -20 до +55 °C. Завдяки ступеню захисту IP65 Hunter підходить як для портативного, так і для стаціонарного режиму, забезпечуючи роботу в будь-яку погоду.

Раніше Фокус розповідав, що українець розробив антидронову рушницю в 10 разів дешевше аналогів. Гвинтівка здатна збивати найпопулярніші на фронті дрони Mavic3 і Matrice300.