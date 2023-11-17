Узимку будуть вибухи в Росії: українські дрони-камікадзе "Морок" готуються до атаки

Дрон "Морок" здатний нести 30 кг вибухівки та пролетіти 800 км углиб території російських окупантів.

177 мільйонів гривень у межах мегазбору "Можем павтаріть" уже стали втілюватися в перші українські дрони-камікадзе "Морок". Про це волонтер Сергій Притула написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

Повідомлення Сергія Притули про результати збору на дрони Фото: Скриншот

Як пообіцяв Сергій, узимку очікується відеоконтент "із хлопками на болотах", і закликав більше допомагати ЗСУ.

Що відомо про дрон-камікадзе "Морок"

Як розповідав Фокус, дрони-камікадзе "Морок" здатні подолати 800 кілометрів у повітряному просторі ворога. Конструкція безпілотника належить до дронів літакового типу з обтічним корпусом. Як боєзапас БПЛА "Морок" здатний нести вибухівку вагою до 30 кілограмів. І до сьогоднішнього допису Сергія Притули та фото з безпілотником було невідомо, який конкретно вигляд має "Морок".

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗМІ писали про те, що атаку на авіабазу "Сольці" (РФ) міг здійснити український безпілотник "Морок". За словами журналістів, можливості Росії в галузі протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби змушують українську розвідку ретельно планувати кожну атаку БПЛА. Уже вдалося розробити алгоритми, які конкретно працюють і долають захист російських окупантів.

Джерела, які близькі до розробки українського безпілотника кажуть, що їх використовували під час ударів по Криму. Після низки випробувань розробники планують активізувати серійне виробництво. Але в Україні є кілька проблем: ресурси для розширення виробництва, відсутність єдиної закупівельної структури, бюрократія та придбання деталей.

Раніше Фокус розповідав, як дрон-камікадзе ЗСУ позбавив окупантів боєприпасів на фронті. Російські військові намагалися замаскувати машину з БК сіткою та заховати її серед зелені, але захисники України знайшли ціль і влучно вдарили по ній безпілотником.