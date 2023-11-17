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Діджитал Російсько-українська війна

"Допоміг розвантажити": дрон-камікадзе ЗСУ позбавив окупантів боєприпасів на фронті (відео)

пожежа, вибух, машина
Фото: trump-golf | Український безпілотник підірвав машину ЗС РФ із боєкомплектом

Російські військові намагалися замаскувати машину з БК сіткою і заховати її серед зелені, але захисники України знайшли ціль і влучно вдарили по ній безпілотником.

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Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти Збройних сил України за допомогою безпілотного літального апарату знищили боєкомплект, який російським військовим доставили на фронт. Відповідне відео військові опублікували в Telegram-каналі "Грифон501" у п'ятницю, 17 листопада.

На відеокадрах зафіксовано момент, коли російські військові завантажували боєприпаси в машину захисного кольору, яку додатково закамуфлювали маскувальною сіткою. Але це не завадило українському дрону-камікадзе "розгледіти" ціль й уразити її. Оператор БПЛА направив дрон до машини, щойно вона рушила з місця. Безпілотник врізався в передню частину машини та вона спалахнула.

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"Окупанти привезли БК на своїй шкаралупі, а "Грифон501" допоміг їм його розвантажити", — підписали військові відео.

Нагадаємо, 16 листопада ми писали про те, що дрон-камікадзе підірвав російську РСЗВ "Град". РСЗВ на базі вантажного автомобіля стояла на узбіччі на ґрунтовій дорозі. Оператор направив у бік військової машини безпілотний літальний апарат "Rusoriz". У цей момент із машини вистрибнув російський військовий, який, імовірно, помітив наближення українського дрона. FPV-дрон успішно долетів до своєї мети і вразив військову техніку, після чого вона загорілася, ймовірно, спалахнув паливний бак.

А в середині червня бойовий дрон розніс вишку разом з окупантами на фронті. Російські військові облаштували вогневу позицію на вишці, щоб стріляти з переносного зенітно-ракетного комплексу "Игла" по повітряних цілях. Оператори ССО запустили FPV-дрон Griffin ("Грифон") із вибухівкою і вразили точку якраз у той момент, коли кілька росіян на ній чергували.