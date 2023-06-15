Сховалися з ПЗРК: бойовий дрон розніс башту разом із окупантами на фронті (відео)

Оператор влучно вразив позицію, коли росіяни чергували на ній, озброївшись "Іглою".

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Ударний безпілотник знищив башту разом із окупантами та їх озброєнням в одному з південних районів України. Командування Сил спеціальних операцій поділилося подробицями та кадрами події на сторінці у Facebook.

Російські військові облаштували вогневу позицію на вежі, щоб стріляти з переносного зенітно-ракетного комплексу "Голка" за повітряними цілями. Оператори ССО запустили FPV-дрон Griffin ("Грифон") з вибухівкою і уразили точку якраз у той момент, коли кілька росіян на ній чергували.

"Точним потраплянням її було знищено разом із зенітним комплексом та його власниками", — прокоментували в ССО.

Нещодавно бійці ССО за допомогою дронів-камікадзе відбили штурм росіян на південному напрямку. Група ЗС РФ пішла у наступ, ховаючись усередині житлових будинків, проте не змогли сховатися від FPV-безпілотників під управлінням умілих операторів.

Напередодні бойовий дрон ЗСУ знищив російський ПТРК "Корнет" та кулемет із боєкомплектом. Самі солдати ЗС РФ наперед почули наближення безпілотника і сховалися.

Писали також, як спецпризначенці НГУ вразив дроном мінний загороджувач ЗС РФ. Такі машини розкидають міни на велику дистанцію, заважаючи просуванню українських військ.