Сховалися з ПЗРК: бойовий дрон розніс башту разом із окупантами на фронті (відео)
Оператор влучно вразив позицію, коли росіяни чергували на ній, озброївшись "Іглою".
Ударний безпілотник знищив башту разом із окупантами та їх озброєнням в одному з південних районів України. Командування Сил спеціальних операцій поділилося подробицями та кадрами події на сторінці у Facebook.
Російські військові облаштували вогневу позицію на вежі, щоб стріляти з переносного зенітно-ракетного комплексу "Голка" за повітряними цілями. Оператори ССО запустили FPV-дрон Griffin ("Грифон") з вибухівкою і уразили точку якраз у той момент, коли кілька росіян на ній чергували.
"Точним потраплянням її було знищено разом із зенітним комплексом та його власниками", — прокоментували в ССО.
Нещодавно бійці ССО за допомогою дронів-камікадзе відбили штурм росіян на південному напрямку. Група ЗС РФ пішла у наступ, ховаючись усередині житлових будинків, проте не змогли сховатися від FPV-безпілотників під управлінням умілих операторів.
Напередодні бойовий дрон ЗСУ знищив російський ПТРК "Корнет" та кулемет із боєкомплектом. Самі солдати ЗС РФ наперед почули наближення безпілотника і сховалися.
Писали також, як спецпризначенці НГУ вразив дроном мінний загороджувач ЗС РФ. Такі машини розкидають міни на велику дистанцію, заважаючи просуванню українських військ.