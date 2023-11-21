Збільшать дальність ударів БПЛА: в Україні можуть з'явитися дрони-"авіаносці" (відео)

Завдяки мультикоптеру, FPV-дрон із вибухівкою зможе пролетіти на 5 км більше, якщо вірити росіянам.

У ЗСУ незабаром може з'явитися перший мультикоптер-дрононосець, який стане майданчиком для збільшення дальності FPV-дронів. Відео з тестом випробувальної конструкції такого дрона-носія опубліковано в Telegram-каналі In Factum.

Зазначається, що за допомогою такої платформи FPV-дрони зможуть уражати далекобійну артилерію росіян, їхні зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та іншу важливу техніку. Це, на думку Telegram-каналу, змусить розсіяти подібне озброєння якомога далі від лінії фронту.

Втім, як пише портал Defense Express, цей відеоролик із випробуваннями деякі Telegram-канали приписують українській стороні, а інші — російській. Є навіть мультфільм, зроблений росіянами, судячи з триколору, де показана робота подібного мультикоптера-дрононосця. Не виключено, що і в Україні, і в Росії опрацьовують можливу концепцію дальньої доставки FPV-дронів.

У своєму мультфільмі окупанти демонструють, що сам собою FPV-дрон нібито має заряд для знищення цілей на відстані всього 5 км (хоча деякі FPV-дрони можуть знищувати цілі й за 10 км від місця запуску), зазначає портал. Можливо, дальність польоту знижується через велику вагу корисного навантаження — близько 6 кг. Водночас вантажний октакоптер може пролетіти 5 км і скинути БПЛА-камікадзе з висоти 150 метрів, щоб він пролетів ще 10 км, тобто загалом 15 км. Імовірно, дрононосець також відіграє роль ретранслятора, що збільшує дальність зв'язку з оператором.

Концепція дії квадрокоптера-дрононосця Фото: Defense Express

Не виключено, що цифри наведені умовні, але загальна суть зрозуміла — збільшення дальності ураження цілей. Але, окрім мультфільму, у ролику продемонстрували також і реальні кадри тестування такої концепції — на відео можна побачити, як мультикоптер із FPV-дроном на борту "відпускає" останній й успішно продовжує свій шлях до певної цілі.

Не виключено, що російські війська вже тестують таку розробку на полі бою. Збільшення дальності використання противником FPV-дронів має загрозливий вигляд із урахуванням того, що цей вид озброєння ворог активно використовує на полі бою, зазначає Defense Express.

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