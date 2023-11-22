ChatGPT впізнає вас за голосом: українці можуть керувати чат-ботом просто зі смартфона

Чат-бот чудово розпізнає українську мову і запити до нього можна надсилати "солов'їною".

Компанія OpenAI, яка нещодавно пережила справжню бурю зі звільненням і поверненням назад свого керівника Сема Альтмана, представила нову голосову функцію управління своїм чат-ботом ChatGPT на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє портал Techradar.

Чат-бот отримав вражаючі голосові можливості ще у вересні, але ця функція була обмежена платними рівнями Plus і Enterprise. Але тепер OpenAI зробила ChatGPT з голосом доступним для всіх користувачів.

Щоб використовувати його, вам просто потрібна остання версія програми ChatGPT для iOS або для Android. Натисніть на значок навушників у нижній частині екрана, і ви зможете почати ставити чат-боту запитання про будь-що — за умови, що ваше запитання не стосується нещодавніх подій, адже безоплатна версія GPT-3.5 володіє знаннями тільки до січня 2022 року включно. Тому, коли ви запитуєте її, наприклад: "Чому Сема Альтмана звільнили з OpenAI?", вона відповідає, що "немає жодних публічних повідомлень з цього приводу", зазначають журналісти порталу.

Налаштування голосових функцій ChatGPT Фото: TechRadar

Проте, якщо ви шукаєте голосового помічника, який був би більш говірким і "розумним", ніж Siri від Apple, то голосова функція ChatGPT — це цікавий новий інструмент. До речі, ви можете вибрати один із п'яти різних голосів, і ваші чати (але не аудіокліпи) зберігаються, так само як і текстові розмови. Чат-бот також автоматично визначає мови, хоча ви можете вибрати налаштувати їх у меню "Налаштування". Власники iPhone 15 Pro можуть зіставити ChatGPT з новою кнопкою дії (перейшовши в "Налаштування" > "Кнопка дії" > "Ярлик").

З огляду на те, що тепер можна використовувати ChatGPT з Siri або голосовим помічником від Google, все одно він не зможе замінити цю парочку повністю. Річ у тім, що фірмові голосові помічники Google та Apple глибоко інтегровані в систему, можуть налаштовувати будильник і календар, наприклад, або керувати гучністю, а ось ChatGPT позбавлений цієї можливості. Зате він набагато "розумніший" за цих двох разом узятих і замість простого пошуку в браузері вашої інформації складе для вас відповідь "по-людськи".

Раніше Фокус повідомляв, що штучний інтелект майже всього навчився, а нестача даних зіграє злий жарт, кажуть учені. Експерти задаються питанням, як моделі ШІ розвиватимуться в майбутньому, коли вже нізвідки буде брати нові тексти або зображення. Кілька варіантів вони вже придумали.