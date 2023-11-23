ШІ допоможе людям менше працювати без втрати зарплати: що для цього потрібно зробити

Дослідники підрахували, що у Великій Британії завдяки застосуванню мовних моделей, таких як ChatGPT, чотириденний робочий тиждень стане нормою в найближчі 10 років.

У наступному десятилітті штучний інтелект дасть змогу мільйонам перейти на чотириденний робочий тиждень без втрати заробітної плати. Про це йдеться в листопадовому дослідженні компанії Autonomy.

За оцінками експертів, у Великій Британії завдяки впровадженню в робочий процес комплексних мовних моделей, таких як ChatGPT, 32-годинний чотириденний тиждень міг би стати нормою замість звичних 40 годин з понеділка по п'ятницю. Майже третина зайнятого населення (28%, або приблизно 8,8 млн) на британських островах могла б перейти на новий графік роботи в найближчі 10 років.

Аналітики припускають два сценарії:

продуктивність ШІ підвищується настільки, що робочі години скорочуються на 20% зі збереженням зарплат співробітників.

розраховується кількість співробітників, чию ефективність AI-алгоритми могли б підвищити на 10%, щоб на ті самі 10% скоротити графік роботи.

До того ж ще 27,9 млн британців могли б зменшити робочий час на 10%, при збереженні поточного рівня ефективність праці та зарплати. За оцінками Autonomy, першопрохідцем у цьому відношенні може стати громадський сектор, зокрема міські муніципалітети, включно з Лондоном.

Підсумки того ж дослідження Autonomy у США показали, що за допомогою AI-технологій для 128 млн зайнятого населення (71% робочої сили країни) можна було б скоротити робочий день щонайменше на 10%. У низці штатів, таких як Массачусетс, Юта і Вашингтон, понад 25% персоналу можуть перейти на чотириденний робочий день внаслідок більшого використання мовних моделей.

На довершення всього, повідомляється, що алгоритми штучного інтелекту дають змогу розширити роль співробітників в організаціях. Ба більше, це може допомогти уникнути масового безробіття та зменшити поширені проблеми психологічного та фізичного характеру, пов'язані з перепрацюванням. З'явиться більше вільного часу, соціальних взаємодій тощо.

Нагадаємо, що в Німеччині вирішили провести експеримент із чотириденним робочим тижнем.

Також повідомлялося, що, за даними Bloomberg, аналогічний експеримент із чотириденним робочим тижнем показав несподіваний підсумок: з'ясувалося, що п'ятиденний тиждень більше не відповідає способу життя сучасних співробітників.