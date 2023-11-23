Заощадить купу часу: АІ Bard від Google навчився переказувати відео з YouTube

Чат-бот може відповідати на складні запитання про зміст конкретного ролика, наприклад, назвати інгредієнти рецептів або скласти коротку інструкцію.

Чат-бот Bard, що працює на основі штучного інтелекту, отримав розширення, що дає змогу інтегрувати його з відеохостингом YouTube. На офіційній сторінці з оновленням (в англомовній версії) йдеться про те, що тепер він може аналізувати окремі відеоролики і виводити на екран конкретну інформацію.

Нова функція розширює можливості Bard, які Google впровадила у вересні. Ці розширення дають змогу чат-боту підключатися до інших додатків і служб Google, серед яких, зрозуміло, є YouTube, і отримувати від них інформацію для використання в розмові. Тепер користувачі можуть ставити чат-боту конкретні запитання про зміст відео.

"Ми робимо перші кроки в розвитку здатності Bard розуміти відеоролики YouTube. Наприклад, якщо ви шукаєте відео про те, як приготувати торт з оливковою олією, то тепер ви можете також запитати, скільки яєць потрібно для рецепта в першому відео", — кажуть розробники чат-бота.

Скористатися функцією можна прямо в браузерній версії Bard. Сам чат-бот, якщо його запитати про нову функцію, розповість, що може отримувати доступ до відео з YouTube і обробляти їх, використовуючи різні методи, включно з прямими посиланнями, вбудованими відео та описом відео. Після цього ШІ може проаналізувати його аудіо та візуальну інформацію, а потім відповість на запитання, що цікавлять.

У бесіді з Фокусом Bard запропонував просто надіслати посилання на відеоролик з YouTube для аналізу, однак це не спрацювало — з'явилася лише заготовлена відповідь: "Я не можу з цим допомогти, оскільки я всього лише мовна модель". Потім ми вказали назву конкретного відео і попросили його описати — з цим завданням ШІ впорався, хоча його відповідь мало чим відрізнялася від опису самого автора.

Відповідь чат-бота Bard на посилання з YouTube Фото: Скриншот

Зазначимо, що Google також додала в Bard низку інших нових функцій. Серед них — складання "покрокових пояснень" для розв'язання математичних рівнянь. Ще одна нова функція, що з'явилася минулого тижня, дає змогу створювати графіки як на основі даних, які користувач вводить у підказку, так і на основі таблиць, які самостійно створює штучний інтелект у процесі спілкування з користувачем.

Bard — чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією Google на основі мовної моделі LaMDA. 6 лютого 2023 року Google представила чат-бот Bard, який покликаний відповідати на запитання користувачів у пошуковій системі. Спочатку доступ до проєкту був відкритий тільки для обмеженого кола. 21 березня 2023 року Google надала доступ до чат-бота обраним користувачам зі США та Великої Британії. У квітні 2023 року розробники Bard повідомили, що сервіс отримав можливість писати, налагоджувати і пояснювати код. Чат-бот знає 20 мов програмування і має зв'язок з іншими продуктами Google.

У травні 2023 року, під час щорічної конференції Google I/O, Пічаї та Сяо оголосили про низку оновлень Bard, зокрема про впровадження PaLM 2, інтеграцію з іншими продуктами Google і сторонніми службами, розширення до 180 країн, підтримку додаткових мов і нові функції. Розширений запуск не включав жодної країни Європейського Союзу, можливо, через занепокоєння щодо дотримання Загального регламенту захисту даних.

13 липня 2023 року Bard став доступний в Україні. Також у чат-бот було додано можливість ставити запитання й отримувати відповіді українською мовою.

Нагадаємо, у вересні ми писали про те, що ШІ Bard від Google відмовився обговорювати президента РФ Володимира Путіна російською мовою. Так само дослідники з'ясували, що Google Bard з більшою ймовірністю надаватиме неправдиву інформацію про президента РФ російською та українською мовами, ніж його конкуренти чат-боти зі штучним інтелектом. А на початку травня стало відомо, що чат-бот Bard AI заговорить українською.