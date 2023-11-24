В OpenAI попередили про прорив у галузі ШІ, який може загрожувати людству, — ЗМІ

За словами журналістів, компанія визнала наявність проєкту під назвою Q*. Він може стати проривом — створенням загального штучного інтелекту (AGI).

Перед звільненням гендиректора OpenAI Сема Альтмана кілька штатних дослідників компанії надіслали листа правлінню до ради директорів щодо прориву в галузі штучного інтелекту, який може загрожувати людству. Про це пише видання Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, джерела назвали цей лист одним із факторів, що призвели до звільнення Альтмана. Серед них були також побоювання з приводу комерціалізації досягнень компанії до розуміння наслідків.

"Reuters не змогло ознайомитися з копією листа. Співробітники, які написали лист, не відповіли на запити про коментарі", — зазначили журналісти.

Однак, як повідомляється, після того, як агентство зв'язалося зі співробітниками OpenAI, у внутрішньому повідомленні компанія визнала наявність проєкту під назвою Q*. Джерело заявило, що повідомлення, надіслане керівницею Мірою Мураті, попередило співробітників про певні публікації у ЗМІ.

Видання пише, що деякі співробітники в OpenAI вважають, що Q* (вимовляється як Q-Star) може стати проривом — створенням загального штучного інтелекту (AGI). Це автономні системи, які перевершують людей у більшості економічно цінних завдань.

За словами джерела, незважаючи на те, що Q* виконує математику тільки на рівні учнів початкової школи, успішне виконання таких тестів вселяє в дослідників великий оптимізм щодо майбутнього успіху.

Нагадаємо, що 22 листопада повідомлялося, що генеральний директор OpenAI, який був звільнений рішенням ради директорів, знову повертається в компанію на свою посаду. Після масового протесту співробітників, у компанії зміниться рада директорів і повернеться ще один засновник OpenAI Грег Брокман.