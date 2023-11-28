Google вирішив масово видаляти особисті акаунти: кого це торкнеться і як зупинити

У компанії запевняють, що акаунти підприємств і шкіл, попри "великі чистки", залишаться недоторканими.

У п'ятницю, 1 грудня, компанія Google, що належить Alphabet, почне поетапне очищення особистих акаунтів, які власники не використовували протягом останніх двох років. Подробиці повідомило американське медіа Fox Business.

Цього тижня Google почне видаляти неактивні акаунти у зв'язку з оновленням політики неактивності, яку компанія впровадила в середині травня, щоб підвищити рівень безпеки користувачів. Тоді організація заявила, що неактивні акаунти часто використовують старі або повторно використовувані паролі, які могли бути скомпрометовані, не мають двофакторної аутентифікації, а власники рідше перевіряють їх і ризикують пропустити момент злому.

Користувачі акаунтів, які можуть бути видалені, будуть завчасно проінформовані про це, а додаткові попередження будуть надіслані їм на відповідні електронні листи для відновлення. Щоб уникнути видалення, власники можуть до 1 грудня скористатися обліковим записом, щоб система зафіксувала хоч якусь активність. Це може бути повторний вхід в обліковий запис, читання електронної пошти, створення документа Google Doc, перегляд відео на YouTube і пошук у Google. Підписка на новинні видання або додатки, прив'язані до акаунтів Google, також вважається активністю.

Раніше Google вже повідомляла, що акаунти, які не використовувалися з моменту їхнього створення, піддадуться чищенню насамперед. Акаунти, отримані через підприємства, школи та інші організації, видалятися не будуть. Для неактивних особистих акаунтів може бути видалено як сам акаунт, так і його вміст у Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar) і Google Photos.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що Google переводить усіх користувачів на ключі доступу. Пошуковий гігант стверджує, що нова система ключів набагато безпечніша, простіша для використання і стійкіша до зломів.

А на початку травня ми писали про те, що компанія Google скасувала паролі. Тут немає ніякої магії — просто, щоб підтвердити вхід, вам потрібно буде взяти в руки смартфон і торкнутися сенсора відбитка пальців або ідентифікувати себе за допомогою сканування обличчя.