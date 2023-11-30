Ухиляється від ППО і РЕБ в Україні: навіщо росіяни ставлять 4G-зв'язок на дрони Shahed

Українські SIM-карти допоможуть безпілотникам стати точнішими або невловимішими, проте оператори зв'язку здатні їм перешкодити, вважають експерти.

Росія почала експериментувати зі встановленням на безпілотні літальні апарати Shahed-136 4G-модемів. Військові аналітики сайту Defence Express розглянули модифікацію і назвали кілька версій, для чого окупаційні війська можуть використовувати нову технологію.

Ймовірно, противник використовував 4G-модем для того, щоб мати змогу передавати дані безпосередньо з самого Shahed. Це можуть бути поточні координати, параметри польоту та інші дані, які дають змогу супротивнику розуміти, де саме і який дрон полетів або навпаки був збитий.

Друга версія звучить так, що росіянам знадобилася можливість передачі даних для зміни маршруту вже під час самого польоту безпілотника. Але крім цього використання мережі стільникового зв'язку може слугувати і для навігації на основі стандартної для багатьох операторів функції LBS — Location-based service. Вона дає змогу отримувати приблизні координати телефону без супутникової навігації з використанням ідентифікатора стільники, а в більш просунутих версіях — вимірюванням часу проходження сигналів між різними вежами зв'язку. Така функція, особливо при вимірюванні інтервалів часу на проходження сигналу, може дати точність до 100-150 метрів.

Звісно, цього недостатньо для точної геолокації, але це дуже недорога додаткова незалежна навігаційна система, яка надає важливі дані. Особливо у випадку авіаційних снарядів "Шахед", які мають лише супутникову навігацію та відносно примітивний автопілот, існує похибка у 5% від дальності. Тобто, навіть у разі придушення супутникової навігації, з такою додатковою системою "Шахед" може "скинути" помилку власної примітивної інерціальної системи та виявити підміну супутникової навігації.

Медіа зазначає, що головне, щоб спроби противника якось просунутися в цьому напрямі були відразу помічені. Це означає і можливість вкрай ефективних протидій цьому вже на рівні держави, як регулятора мобільного зв'язку, так і компаній-операторів — вони можуть тимчасово обмежити роботу мереж у регіонах, над якими пролітають ворожі БПЛА.

Як раніше розповів український військовий зв'язківець Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш", в Україні вперше знайшли Shahed із 4G-модемом і SIM-картою "Київстар", а також антенами MIMO. Усе це росіяни закріпили на звичайному чорному скотчі, тож поки зарано говорити про серійне виробництво, найімовірніше, вони просто експериментують. На доказ Сергій Бескрестнов опублікував знімки збитого дрона.

Нагадаємо, дещо раніше аналітик розповів, як погода вплинула на роботу мобільних вогневих груп, що знищують російські дрони. За словами директора Defense Express Сергія Згурця, пересування мобільних бригад ускладнене через сніг, однак бійцям ЗСУ вдається ліквідувати ворожі об'єкти в небі.

Також ми писали про те, чому українцям не потрібно панікувати через "нові" дрони. Пофарбовані в чорний колір безпілотники Shahed вже з'являлися в Ірані та Саудівській Аравії, тому дивно, що росіяни дійшли до цієї ідеї тільки зараз.