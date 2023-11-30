"Дірка" в Chrome призводить до аварійних відключень і зломів: як врятувати комп'ютер від загрози

Кіберексперти знайшли в браузері одразу раніше невідомих сім вразливостей, які вже використовують хакери.

Компанія Google випустила екстрене оновлення безпеки для браузера Chrome, щоб усунути низку вразливостей, які хакери вже використовують для злому користувачів. Усім користувачам рекомендували встановити цей додаток якомога швидше.

Фахівці з кібербезпеки виявили, що Chrome вразливий для хакерських атак, які можуть призвести або до його аварійного завершення, або до злому й отримання зловмисниками доступу до комп'ютера жертви. Оновлення рекомендують терміново встановити для платформ Windows, macOS і Linux.

Служба підтримки Chrome Releases повідомила, що вразливість вже була використана хакерами, тому компанія не стала затягувати з розробкою патча. Однак за інформацією Tech News Space, насправді патч містить сім виправлень безпеки, але найзначніше з них — CVE-2023-6345, що пов'язане з проблемою цілочисельного переповнення в графічній бібліотеці Skia 2D, використовуваній у Chrome, Chrome OS, Android тощо. Flutter та інших програмах. ЗМІ зазначило, що особливу тривогу викликає той факт, що це вже шоста вразливість нульового дня, виявлена в Google Chrome у 2023 році.

Як встановити оновлення Chrome на свій ноутбук:

відкрити браузер Chrome;

у меню браузера виберіть пункт "Довідка" → "Про Google Chrome";

натиснути "Перезапустити".

На початку листопада компанія Google попередила своїх користувачів про припинення підтримки браузера Google Chrome застарілих версій М48 і нижче. Однак "вінтажні" версії не перестануть працювати повністю. За словами Google, буде обмежено функціонал синхронізації.

Крім того ми інформували своїх користувачів про нові функції браузера Chrome для iOS. Google продовжує вдосконалювати свій браузер для користувачів iPhone та iPad, додаючи в нього корисний функціонал.