OnePlus 12 став найпотужнішим смартфоном в історії: новий рекорд AnTuTu (відео)

Новинка, яка вийде на ринок у грудні, отримала 2 333 033 бали за роботу процесорів, пам'яті та зручність. Він може успадкувати першість іншого флагмана бренду — OnePlus Ace 2 Pro.

Новий смартфон OnePlus 12 отримав найвищу в історії оцінку продуктивності за версією бенчмарка AnTuTu. Про це повідомляє сайт Gizmochina.

Китайський виробник OnePlus готується до випуску нового флагманського смартфона OnePlus 12, запланованого на 5 грудня в Китаї і на січень 2024 року в усьому світі, і останнім часом часто виникають витоки інформації. Нещодавно інсайдер з ніком Digital Chat Station показав оцінку продуктивності моделі, встановлену за допомогою програми AnTuTu.

Якщо вірити зображенню, смартфон отримав 2 333 033 бали — це найвищий результат серед усіх пристроїв. У 533 566 балів AnTuTu оцінив роботу центрального процесора, 904 961 — графічного процесора, 538 511 — пам'ять і 355 995 — зручність для користувача. Інформатор уточнив, що такий високий рівень виробник забезпечує потужне парове охолодження.

Оцінки смартфона Oneplus 12 у додатку Antutu Фото: Gizmochina

Не буде великим сюрпризом, якщо OnePlus 12 покаже такий самий високий результат в офіційному рейтингу бенчмарка AnTuTu, який складається за даними від різних користувачів фірмового додатка. Річ у тім, що зараз перше місце в ньому посідає смартфон OnePlus Ace 2 Pro, а це доводить, що компанія вміє робити потужні гаджети.

Як пише Engadget, OnePlus уже раніше поділився деякими ключовими характеристиками OnePlus 12 у кількох повідомленнях на Weibo. Відомо, що модель отримає процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, більш досконалий, ніж у Ace 2 Pro.

Компанія також анонсувала новий сенсор Sony LYT-808 для 50-мегапіксельної основної камери і 64-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з 3-кратним збільшенням. Інші цікаві моменти включають панель дисплея 2K від китайської BOE, бездротове заряджання, функцію інфрачервоного пульта дистанційного керування та оптимізацію сенсорного управління під дощем.

Gizchina нагадує: президент OnePlus China Лі Цзе говорив, що компанія співпрацювала з розробниками ігор, розробниками та виробниками чипів для оптимізації ігрової продуктивності на OnePlus 12. На пристрої запускали такі відеоігри, як Genshin Impact і Honor of Kings, протягом двох годин з максимальним навантаженням, і він показав плавний і стабільний ігровий процес.

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