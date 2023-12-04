Нові крила і бойова частина: у РФ заявили про поліпшення дронів "Привет-82" для ударів по ЗСУ

За словами розробників, солдатам буде складніше підірватися під час підготовки до запуску, а керувати БПЛА вони зможуть навіть з укриттів.

Росіяни модернізували свій дрон "Привіт-82", внаслідок чого безпілотний літальний апарат отримав опцію управління з укриття. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі КБ "Око", яке і займається розробкою дрона, у понеділок, 4 грудня.

У конструкторському бюро повідомили, що поліпшення за підсумками бойових застосувань дрона "Привіт-82" склалися в нову модифікацію літака — "Привіт-82М1". По-перше, безпілотник отримав новий спрощений OSD (меню монітора, яке дає змогу користувачеві налаштувати деякі параметри екрана, — ред.), для чого розробники скоротили список виведених параметрів до мінімуму. Крім того, у модифікованого БПЛА прибрали деякі режими польоту: вони нібито були незатребуваними в умовах бойових дій, і через це оператори часто робили помилки.

"Привіт-82М1" також отримав новий профіль крила. Розробники запевняють, що внаслідок цього збільшена швидкопідйомність спростила безпечний набір висоти для виходу із зони дії стрілецького озброєння після зльоту. Дрон оснастили і новим автономним корпусованим ретранслятором відео зі своїм джерелом живлення та індикацією заряду. Він має два режими роботи: ретрансляція в 5.8 і робота по кабелю. А винос по кабелю на 50 м дає можливість керувати з підвалу-бліндажу, викинувши ретранслятор зі спрямованою антеною на височину.

У модифікації безпілотника стоїть також і новий ретранслятор управління. Він автономний, корпусований і має два режими роботи. Приймач розміщується разом з антеною, що виключає втрати сигналу в довгому кабелі. Крім того, в КБ заявили, що приймач розміщується разом з антеною, що виключає втрати сигналу в довгому кабелі.

Крім того, в дроні були уніфіковані всі роз'єми і дроти, з якими, за запевненням розробника, можна працювати на морозі, і вони не будуть дубіти, як у більш ранньої моделі. "Привіт-82М1" отримав також посилення крила і фюзеляжу, швидкознімний капот і новий модуль камери. Безпілотник також оснастили бойовою частиною з електродетонатором і запобіжником, щоб запобігти вибуху техніки під час підготовки до запуску.

Технічні характеристики БПЛА "Привіт-82":

тип дрона — камікадзе літакового типу;

мотор — електричний;

дальність польоту — до 30 км;

корисне навантаження — до 5.5 кг (міна 82 мм);

наведення:

вручну, за відеосигналом, з електронною стабілізацією польоту; за GPS із польотом в автономному режимі; політ за GPS у заданий район у режимі радіомовчання, з подальшим ручним донаведенням за відеосигналом оператором, який перебуває в районі цілі;

зліт — автоматичний, з катапульти;

швидкість польоту — до 140 км/год (горизонтально), 90 км/год (крейсерська), 160 км/год (у пікіруванні);

максимальна дальність застосування — 18 км.

У Росії модернізували дрон "Привет-82", оскільки бійці ЗС РФ скаржилися на нього на фронті Фото: КБ "Око"

Нагадаємо, на початку листопада ми писали про те, чим дрон росіян "Привіт-міні" небезпечний для ЗСУ. БПЛА створювали недорогим і простим, щоб на рівні роти його зміг застосовувати військовий навіть із мінімальною підготовкою. Це дрон типу "льотне крило", який запускається з руки.

А на початку липня інформували читачів про те, чим загрожують українцям дешеві дрони "Привет-82" з РФ. Виробники хваляться бойовим застосуванням і обіцяють постачати армії РФ по сто БПЛА на день, але поки не можуть отримати контракт від Міноборони.