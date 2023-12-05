Термінали не потрібні: смартфони навчили підключатися до Starlink безпосередньо, але є нюанс

В Україні працюють понад 100 тисяч терміналів Starlink, перш за все, ними користуються ЗСУ. Але скоро підключатися до супутникового зв'язку стане набагато простіше.

У США скоро почнуть тестувати супутниковий стільниковий зв'язок від Starlink, й смартфони буде підключено безпосередньо до супутників. Подробиці передає сайт PCmag.

Оператор T-Mobile з дозволу Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) протестує роботу Starlink, при чому роль базових станцій виконають смартфони. У SpaceX та в T-Mobile впевнені, що мобільний зв'язок вийде на новий рівень.

Однак не все так просто. FCC хоч і дозволила почати тестувати стільниковий зв'язок від Starlink, але з деякими обмеженнями. Так, Комісія дозволила SpaceX і компанії-партнеру задіяти модифіковані супутники другого покоління. Тести проходитимуть в обмеженому режимі на частотах 1910-1915 МГц та 1990-1995 МГц протягом 10 днів. Під час цього експерименту інженери повинні будуть перевірити якість роботи супутникових антен, якість роботи всієї системи до її повного розгортання.

Також SpaceX повинна буде попередити інших операторів зв'язку про початок тестування і переконатися в тому, що не створює радіоперешкод, які можуть зіпсувати якість обслуговування абонентів інших мереж. Якщо перешкоди буде виявлено, то компанія Ілона Маска припинить випробування.

FCC поки що утримується від повного схвалення щодо запуску супутникового стільникового зв'язку, оскільки форма Schedule S, надана топ-менеджерами Starlink, не містить детальних технічних та експлуатаційних характеристик супутників. У відповідь на це SpaceX запросила звільнити її від деяких вимог форми Schedule C, посилаючись на те, що вони не дають змоги точно описати деякі аспекти супутникової технології.

Як писали у вересні, на той момент в Україні були активні 140-150 тисяч терміналів Starlink. Більшість із них, близько 100 тисяч, придбали волонтери, активісти та меценати, щоб забезпечити ЗСУ надійним і безперебійним зв'язком. Усі ці люди покривають витрати самостійно, що в перерахунку на долари США становить близько 10 млн. Примітно, що у Starlink немає альтернативи, бо навіть оператор OneWeb має дуже обмежені ємності в мережі. Можливо, незабаром ситуація зміниться і під'єднатися до супутникового інтернету від SpaceX буде набагато простіше, адже додаткове обладнання не знадобиться, бо базовою станцією послугуватиме ваш смартфон.

Раніше ми повідомляли, що на думку деяких дослідників, люди можуть постраждати від уламків супутників Starlink, якщо пристрої, що вийшли з ладу, почнуть падати на Землю.